Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hơn 1,4 tỷ đồng học bổng đồng hành cùng sinh viên

Duy Quốc

TPO - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (UED) huy động hơn 1,4 tỷ đồng tiền và các gói hỗ trợ học tập thông qua Quỹ Học bổng Truyền cảm hứng UED, đồng hành cùng sinh viên. Dịp này, nhà trường cũng tuyên dương, khen thưởng các thủ khoa tuyển sinh và sinh viên xuất sắc.

Tối 22/9, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng tổ chức chương trình khai khóa, chào đón 2.831 tân sinh viên khóa 2026 đến từ 32/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

tp_khaigiangdhsp.jpg
Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng chào đón 2.831 tân sinh viên khóa 2026. Ảnh:DQ.

Điểm nhấn tại chương trình là hoạt động tuyên dương, trao thưởng các thủ khoa tuyển sinh đầu vào và 34 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc toàn diện năm học 2025-2026.

Theo đó, thủ khoa tuyển sinh toàn trường được nhận học bổng 10 triệu đồng; các thủ khoa khoa nhận thưởng 5 triệu đồng/sinh viên. 34 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc toàn diện được trao thưởng 1 triệu đồng/sinh viên.

tp_khaigiangdhsp-4.jpg
Vinh danh, trao thưởng các thủ khoa tuyển sinh đầu vào.

Sinh viên Đặng Nguyễn Ngọc Phương, thủ khoa tuyển sinh toàn trường, cho biết hành trình đến giảng đường đại học là kết quả của nhiều cố gắng, kỳ vọng và ước mơ. Với em, việc trở thành thủ khoa là niềm vui và cũng là lời nhắc nhở rằng những gì đạt được mới chỉ là điểm khởi đầu, phía trước còn một chặng đường dài đòi hỏi sự nỗ lực, trách nhiệm và trưởng thành hơn.

tp_khaigiangdhsp-3.jpg
Sinh viên Đặng Nguyễn Ngọc Phương, ngành Sư phạm Hóa học, Khoa Lý - Hóa là thủ khoa tuyển sinh toàn trường năm 2026 với số điểm trúng tuyển 29,18.

Thông qua Quỹ Học bổng Truyền cảm hứng UED, tính đến ngày 21/9, nhà trường đã huy động hơn 1,4 tỷ đồng tiền và các gói hỗ trợ học tập dành cho sinh viên. Nguồn học bổng và hỗ trợ này được nhà trường xác định là một trong những hoạt động thể hiện tinh thần đồng hành, lấy người học làm trung tâm; đồng thời khích lệ sinh viên nỗ lực trong học tập, rèn luyện và phát triển bản thân.

Năm 2026, UED chào đón 2.831 tân sinh viên đến từ 32/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong số này có các sinh viên quốc tế đến từ Lào, Trung Quốc, Bulgaria và Nhật Bản cùng học tập bằng tiếng Việt. Đặc biệt, 10 sinh viên khuyết tật nặng cũng chính thức bước vào giảng đường, học tập và hòa nhập cùng môi trường đại học.

tp_khaigiangdhsp-2.jpg
PGS.TS. Võ Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. Võ Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, khuyến khích sinh viên hình thành năng lực tự học, tự rèn luyện, tự chủ và tự chịu trách nhiệm với sự trưởng thành của mình.

“Nhà trường và thầy cô sẽ luôn đồng hành cùng sinh viên, nhưng đồng hành không có nghĩa là làm thay. Nhà trường sẽ kiến tạo môi trường học tập, nghiên cứu, sáng tạo, trải nghiệm và kết nối để mỗi sinh viên có cơ hội phát triển. Tuy nhiên, việc lựa chọn con đường, nỗ lực và biến cơ hội thành kết quả vẫn thuộc về chính mỗi người học”, PGS.TS. Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Duy Quốc
#học bổng #ĐH Sư phạm Đà Nẵng #sinh viên #hỗ trợ #thủ khoa #khen thưởng #khai khóa #chào đón 2.831 tân sinh viên #1 #4 tỷ đồng học bổng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe