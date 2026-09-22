Lãnh đạo Bộ Xây dựng nêu bốn yêu cầu để phát triển Đại học Hàng hải Việt Nam

Ông Phạm Minh Hà - Thứ trưởng Bộ Xây dựng gợi mở 4 nhóm nội dung để Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nghiên cứu, thu hút người học quốc tế tương xứng yêu cầu của trường trọng điểm quốc gia, chuyển từ định hướng sang kết quả cụ thể, từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển và đo lường đầu ra.

Hội nhập sâu rộng ngành hàng hải quốc tế

Sáng 22/9, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức Lễ giao nhiệm vụ năm học 2026-2027, đón hơn 5.500 tân sinh viên. Dự buổi lễ có ông Phạm Minh Hà – Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Lê Trung Kiên – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cùng hàng nghìn cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Xuân Dương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cho biết, năm học qua tập thể cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường đã luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công tác tuyển sinh luôn được đổi mới, điểm chuẩn của nhiều chuyên ngành vươn lên nhóm dẫn đầu cả nước. Ngày càng nhiều sinh viên nước ngoài như: Na Uy, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ma-Rốc, Nam Phi, Vanuatu, Ấn Độ… đến học tập, nghiên cứu tại trường.

Năm học vừa qua cũng ghi dấu ấn những thành tích đặc biệt xuất sắc của các em sinh viên trên các sân chơi trí tuệ của quốc gia và quốc tế...

PGS.TS Phạm Xuân Dương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phát biểu. Ảnh: Việt Cường

Hiện nay, nhà trường có hơn 27.000 sinh viên, học viên các hệ thuộc 55 chương trình đào tạo đại học, 19 chương trình đào tạo thạc sĩ và 9 chương trình đào tạo tiến sĩ. Gần 1.000 cán bộ, giảng viên, nhân viên, trong đó 42% giáo sư, phó giáo sư.

Công tác hợp tác quốc tế của nhà trường luôn được quan tâm và ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Nhiều biên bản hợp tác toàn diện của nhà trường với các trường đại học, học viện uy tín trên thế giới trong khuôn khổ Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải quốc tế - IAMU, Diễn đàn các Trường Đại học Hàng hải và Đánh cá Châu Á - AMFUF đã được ký kết.

Năm 2026, Nhà trường đã được Đại học Hàng hải AMET và Quỹ Ramachandran (Ấn Độ) bình chọn là Trường Đại học Hàng hải xuất sắc nhất toàn cầu. Nhà trường cũng đã được Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải quốc tế (IAMU) bầu là thành viên Hội đồng điều hành quốc tế, nhiệm kỳ 2027-2029.

PGS.TS Phạm Xuân Dương nhấn mạnh, nhà trường luôn quan tâm đặc biệt đến sự gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước. Đội ngũ sĩ quan hàng hải được nhà trường đào tạo đã và đang làm chủ các con tàu đóng mới siêu lớn của các chủ tàu nước ngoài, đặc biệt là các chủ tàu Nhật Bản như: NS United, NYK, MOL, Sugahara Kisen,...

Các kỹ sư thiết kế tàu thủy của nhà trường đã và đang thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật Bản những loại tàu có cấu tạo và công nghệ phức tạp nhất hiện nay. Điều này khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường và bản lĩnh, trí tuệ của người Việt Nam trong lĩnh vực chinh phục biển cả và hội nhập với ngành hàng hải toàn cầu.

Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp từ nhà trường đang nắm giữ những vị trí then chốt trong các tập đoàn, doanh nghiệp lớn về quản lý, khai thác cảng biển, vận tải biển, đóng tàu, giàn khoan dầu khí, điện gió ngoài khơi, logistics, xây dựng cảng biển và thềm lục địa, môi trường biển. Trong đó, có rất nhiều doanh nghiệp lớn của Bộ Quốc phòng.

Đây chính là cơ sở quan trọng để các giảng viên, các nhà khoa học của nhà trường tiếp cận với trình độ khu vực và thế giới, giúp sinh viên gắn với khoa học, công nghệ hiện đại và thực tiễn, với phương châm: Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo và tự tạo ra công nghệ nhằm góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược xây dựng và phát triển Việt Nam thành quốc gia biển mạnh.

Các đại biểu, đối tác quốc tế và đại diện hơn 5.500 tân sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam dự buổi lễ.

Ghi nhận những thành công và đóng góp này, tháng 9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 1901 về việc phê duyệt Đề án xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là trường trọng điểm quốc gia về đào tạo, nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển giai đoạn 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngay sau đó, Bộ Xây dựng đã có những chỉ đạo sát sao, quyết liệt để kịp thời phân bổ nguồn vốn đầu tư trung hạn và ban hành các quyết định phê duyệt chủ trương cho các dự án thành phần đầu tiên.

Bước vào năm học 2026-2027, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhấn mạnh, với bài học và kinh nghiệm từ thực tiễn, toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phải thực sự đoàn kết, dũng cảm đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có đủ bản lĩnh vượt qua thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tạo chuyển biến thực chất về khoa học, chuyển đổi số

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Minh Hà – Thứ trưởng Bộ Xây dựng ghi nhận những kết quả xuất sắc của nhà trường và chào mừng 5.547 tân sinh viên khóa 67 đến với mái trường đại dương giàu truyền thống, kỷ luật và bản sắc.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, Thứ trưởng Phạm Minh Hà gợi mở 4 nhóm nội dung để nhà trường nghiên cứu, thu hút người học quốc tế tương xứng yêu cầu của trường trọng điểm quốc gia, chuyển từ định hướng sang kết quả cụ thể, từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển và đo lường đầu ra.

Ông Phạm Minh Hà - Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại buổi lễ.

Trọng tâm là, đổi mới quản trị gắn với triển khai hiệu quả Quyết định số 1901 của Thủ tướng Chính phủ. Nhà trường phải hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quy chế nội bộ; bảo đảm tự chủ đi đôi với trách nhiệm giải trình, công khai và kỷ luật tài chính. Các dự án tại cơ sở 2 và Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh phải được kiểm soát chặt chẽ về tiến độ, chất lượng, chi phí và hiệu quả khai thác. Đồng thời, cần cắt giảm thủ tục, hồ sơ không cần thiết để giảng viên tập trung cho chuyên môn và người học.

Nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển đội ngũ. Chương trình đào tạo phải bám sát nhu cầu kinh tế biển và thị trường lao động; tăng thực hành, thực tập tại doanh nghiệp; cập nhật chuyển đổi xanh, tự động hóa, dữ liệu và AI. AI phải hỗ trợ, không thay thế tư duy của người học.

Tạo chuyển biến thực chất về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và hợp tác. Nghiên cứu phải hướng vào các bài toán của hàng hải và kinh tế biển, tạo ra sản phẩm chuyển giao và giải pháp được ứng dụng; khai thác hiệu quả các nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, hệ thống mô phỏng và tàu huấn luyện VMU Việt –Hàn. Cơ sở dữ liệu phải bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Đại diện hơn 5.500 tân sinh viên tuyên thệ trong dịp khai giảng năm học mới 2026-2027.

Ban Giám hiệu Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trao học bổng, quà chúc mừng những tân sinh viên xuất sắc.

Xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, an toàn, nhân văn và lấy người học làm trung tâm. Nhà trường cần tăng cường giáo dục truyền thống, pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng sống; quan tâm sức khỏe, tư vấn học tập và hỗ trợ nghề nghiệp. Công tác kiểm tra, đánh giá phải thực chất; kiên quyết chấn chỉnh bệnh thành tích, ngăn ngừa gian lận trong học tập, thi cử và cấp bằng.

“Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp tháo gỡ khó khăn để nhà trường triển khai hiệu quả Quyết định 1901 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, mong muốn TP Hải Phòng tiếp tục hỗ trợ công tác quy hoạch, đất đai và triển khai các dự án tại cơ sở 2”, Thứ trưởng Phạm Minh Hà nói.