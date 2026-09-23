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Vụ phản đối sau sáp nhập, 129 em vẫn chưa đến trường sau 3 tuần học

Ngọc Tú

TPO - Sau 3 tuần năm học mới, 129 học sinh ở thôn Tiến Sơn (xã Quỳnh Tam, Nghệ An) vẫn chưa đến lớp do phụ huynh phản đối việc chuyển các em từ điểm trường lẻ về điểm chính và phân hiệu.

Sáng 23/9, thầy Đậu Viết Triều - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam (xã Quỳnh Tam, Nghệ An) cho biết, sau 3 tuần bước vào năm học mới, vẫn còn 129 học sinh ở thôn Tiến Sơn chưa đến trường. Nguyên nhân là nhiều phụ huynh chưa đồng thuận với phương án giải thể điểm trường lẻ Tiến Sơn, chuyển toàn bộ học sinh về điểm trường chính và phân hiệu của trường.

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Hàng ngày, 3 xe ô tô của trường sẽ đến tận nhà đón các em học sinh và đưa về vào cuối buổi chiều.

Theo thầy Triều, trong những ngày qua, nhà trường liên tục cử giáo viên xuống tận nhà tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em trở lại lớp. Số học sinh đến trường đang tăng từng ngày. “Hàng ngày có thêm cháu đi học. Hôm qua có 35 cháu thì hôm nay có 37 cháu đến trường. Tôi nghĩ ngày mai sẽ có thêm nhiều em đi học”, thầy Triều nói.

Để hỗ trợ học sinh, nhà trường đã bố trí 3 xe ô tô đưa đón các em vào đầu buổi sáng và cuối buổi chiều. Chính quyền xã Quỳnh Tam cũng thành lập 5 tổ công tác trực tiếp xuống thôn Tiến Sơn gặp gỡ, tuyên truyền, vận động phụ huynh cho con đến lớp, nhằm hạn chế việc học sinh bị gián đoạn việc học.

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Các em học sinh vui vẻ đến trường học.

“Cứ tranh thủ ngoài giờ dạy, giáo viên trong trường cùng các tổ của đơn vị chức năng lại xuống tuyên truyền, vận động phụ huynh. Đến nay đã 3 tuần các em học sinh chưa đi học, nhà trường rất nóng ruột”, thầy Triều chia sẻ.

Điểm trường xuống cấp, nguy cơ mất an toàn

Theo báo cáo của UBND xã Quỳnh Tam, điểm trường lẻ Tiến Sơn có 5 phòng học cấp 4, được đưa vào sử dụng từ năm 1998. Năm học 2025-2026, nơi đây có 5 nhóm lớp với tổng cộng 166 học sinh.

Sau 28 năm sử dụng, nhiều hạng mục của điểm trường đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó, 3 phòng học được đánh giá có nguy cơ cao đổ sập, tiềm ẩn nguy hiểm đối với học sinh và giáo viên.

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Điểm trường lẻ Tiến Sơn xuống cấp trầm trọng sau 28 năm sử dụng.

Điểm trường lẻ Tiến Sơn cách điểm trường chính khoảng 6km và cách phân hiệu khoảng 7km. Trước thực trạng cơ sở vật chất không còn bảo đảm an toàn, ngày 26/6/2026, Trường Tiểu học Quỳnh Tam ban hành kế hoạch chuyển học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn về học tại điểm trường chính và phân hiệu trong năm học 2026-2027.

Ngày 21/7, Thường trực Đảng ủy xã Quỳnh Tam thống nhất chủ trương chuyển học sinh từ điểm lẻ Tiến Sơn về điểm trung tâm. Sau đó, chính quyền địa phương tổ chức nhiều cuộc làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường, các tổ chức, đơn vị liên quan và người dân thôn Tiến Sơn; đồng thời đối thoại với phụ huynh để thông tin, giải thích về phương án tổ chức dạy học mới.

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Nhà trường và chính quyền địa phương sẽ tiếp tục vận động phụ huynh để các em học sinh được đi học.

Ngày 11/9, ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, cùng đoàn công tác và lãnh đạo xã Quỳnh Tam trực tiếp về thôn Tiến Sơn đối thoại với phụ huynh.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An bày tỏ lo ngại trước tình trạng xuống cấp của điểm trường, đồng thời nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên là yêu cầu hàng đầu.

Ngành giáo dục và chính quyền địa phương đưa ra các phương án hỗ trợ như tổ chức xe đưa đón, bố trí ăn bán trú để giảm khó khăn cho học sinh khi chuyển về địa điểm học mới.

Ngọc Tú
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