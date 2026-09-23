TPHCM bước vào ngày mưa xấu nhất, xoáy thấp di chuyển vào đất liền

TPO - TPHCM tiếp tục có mưa lớn trong hôm nay khi vùng xoáy thấp di chuyển vào đất liền Nam Bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa còn kéo dài đến ngày 25/9, lượng mưa có nơi trên 150mm, nguy cơ ngập và dông lốc gia tăng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong ngày 23/9, vùng xoáy thấp trên biển sẽ di chuyển vào đất liền Nam Bộ, trong khi dải hội tụ nhiệt đới vẫn hoạt động mạnh. Đây được dự báo là ngày thời tiết xấu nhất trong đợt mưa lớn đang diễn ra. Mưa xuất hiện sớm, diện rộng và có thể kéo dài đến đêm.

Tại TPHCM, dự báo từ chiều 23/9 đến ngày 25/9 tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 48 giờ phổ biến 70-150mm, có nơi trên 150mm. Mưa tập trung nhiều từ trưa, chiều đến tối, sau đó có thể kéo dài trong đêm.

Người dân di chuyển trong cơn mưa lớn tại TPHCM chiều 22/9

Theo cơ quan khí tượng, nhiệt độ cao nhất tại TPHCM trong ngày 23/9 giảm còn khoảng 28-31 độ C. Thời tiết nhiều mây, mưa đến sớm hơn những ngày trước. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cũng có thể gây ngập tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu vực ven sông, kênh rạch.

Bản tin lúc 9h ngày 23/9 của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết trong 24 giờ qua, TPHCM đã có mưa vừa, mưa to và dông trên nhiều khu vực. Một số nơi ghi nhận lượng mưa trên 50mm, trong đó Dĩ An 75,6mm, Nhà Bè 70,6mm, Thủ Đức 60,8mm và Hóc Môn 59,2mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn tiếp tục duy trì đến ngày 25/9. Từ chiều 25 đến chiều 26/9, mưa có xu hướng giảm nhưng vẫn còn lượng mưa khoảng 20-50mm, có nơi trên 50mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được cảnh báo ở cấp 1.

Ngoài nguy cơ ngập, mưa dông còn có thể gây lũ trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại những khu vực có sườn đồi, dốc cao. Người dân cần lưu ý khi di chuyển trong thời điểm mưa lớn, nhất là tại các khu vực trũng thấp và ven sông, kênh rạch.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ ngày 24-25/9, dải hội tụ nhiệt đới vẫn duy trì nhưng vùng áp thấp sẽ dịch chuyển về phía tây. Nam Bộ tiếp tục có mưa diện rộng, song cường độ mưa lớn có xu hướng giảm so với ngày 23/9. Từ ngày 26/9, mưa tiếp tục giảm dần cả về diện và lượng.

Đợt mưa hiện nay được cơ quan khí tượng đánh giá là lớn nhất tại Nam Bộ từ đầu năm đến nay. Trong hai ngày 21 và 22/9, nhiều nơi đã ghi nhận mưa rất to, riêng Nhà Bè có lượng mưa 249mm trong 24 giờ ngày 21/9.

Đáng lưu ý, khu vực Nam Bộ đang vào đợt triều cường rằm tháng 8 âm lịch. Triều cường lên nhanh kết hợp với mưa lớn có thể khiến tình trạng ngập tại TPHCM diễn biến nghiêm trọng hơn.