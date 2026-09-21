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Nhịp sống phương Nam

Cầu dây văng thuộc top cao nhất Việt Nam băng băng về đích

Nguyễn Tiến

TPO - Cầu Phước Khánh - một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, với những mét bê tông nhựa đầu tiên được thảm trên mặt cầu. Gói thầu dự kiến về đích cuối tháng 9.

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Cầu Phước Khánh bắc qua sông Lòng Tàu, kết nối khu vực Cần Giờ cũ với TP Đồng Nai, là một trong hai cây cầu quy mô lớn trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, với tổng vốn đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng.
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Công trình dài gần 3,2 km, trong đó nhịp chính dài 300 m, được thiết kế theo kết cấu dây văng hai mặt phẳng với hai trụ tháp cao 155 m. Mặt cầu rộng gần 22 m, quy mô 4 làn xe.
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Những ngày giữa tháng 9, ghi nhận của PV Báo Tiền Phong, tại công trường cầu Phước Khánh, không khí thi công diễn ra khẩn trương.
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Trên mặt cầu, máy thảm nhựa di chuyển chậm qua từng đoạn. Phía sau máy, công nhân liên tục san gạt, căn chỉnh và kiểm tra độ phẳng của lớp vật liệu.
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Các kỹ sư thường xuyên kiểm tra từng mét mặt đường, bảo đảm lớp bê tông nhựa được rải đúng yêu cầu. Những đoạn mặt cầu hoàn thành đang dần tạo nên diện mạo hoàn chỉnh cho công trình.
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Song song với việc thảm mặt cầu, một số mũi thi công khác đang khẩn trương hoàn thiện lan can, hệ thống chiếu sáng và các hạng mục phụ trợ. Các phần việc được triển khai theo phương án cuốn chiếu, tận dụng thời tiết thuận lợi để tổ chức nhiều mũi thi công cùng lúc, rút ngắn thời gian hoàn thành.
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Ông Phan Văn Quân, Giám đốc Dự án J3-1, Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam, cho biết gói thầu thi công cầu Phước Khánh đến nay đạt hơn 96% khối lượng. Nhà thầu đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ gói thầu trong tháng 9.

Cầu Phước Khánh, bắc qua sông Lòng Tàu, nối liền xã Bình Khánh (TPHCM) và xã Nhơn Trạch (Đồng Nai). Cầu có chiều dài gần 3,2km, với nhịp chính dài 300m, được xây dựng theo kiểu dây văng hai mặt phẳng với hai trụ tháp cao 155m. Mỗi trụ được bố trí hai mặt phẳng dây văng dạng rẻ quạt, sử dụng hệ dầm thanh mảnh, treo bằng cáp dây văng cường độ cao. Gói thầu này được khởi công từ năm 2015.

Cầu Phước Khánh thuộc gói thầu J3-1 (Km29+264 - Km32+450), một trong hai gói thầu cuối cùng của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dài khoảng 57,8 km, đi qua địa bàn Tây Ninh 2,7 km, TPHCM 26,4 km và Đồng Nai 28,7 km. Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc loại A, quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 km/giờ. Khi cầu Phước Khánh hoàn thành, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ tạo kết nối liên thông với cao tốc TPHCM - Trung Lương, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường Vành đai 3 TPHCM. Công trình được kỳ vọng mở thêm hướng kết nối giữa miền Tây, TPHCM và khu vực Đông Nam Bộ, đồng thời rút ngắn hành trình từ các tỉnh ĐBSCL đến sân bay quốc tế Long Thành và các đầu mối giao thông quan trọng trong khu vực.

Nguyễn Tiến
#Cầu Phước Khánh #cao tốc Bến Lức - Long Thành #hoàn thiện cầu #giao thông #dự án đường bộ #kết nối vùng #đầu tư hạ tầng #TPHCM #Đồng Nai #Tây Ninh

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