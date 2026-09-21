Cầu dây văng thuộc top cao nhất Việt Nam băng băng về đích

Cầu Phước Khánh, bắc qua sông Lòng Tàu, nối liền xã Bình Khánh (TPHCM) và xã Nhơn Trạch (Đồng Nai). Cầu có chiều dài gần 3,2km, với nhịp chính dài 300m, được xây dựng theo kiểu dây văng hai mặt phẳng với hai trụ tháp cao 155m. Mỗi trụ được bố trí hai mặt phẳng dây văng dạng rẻ quạt, sử dụng hệ dầm thanh mảnh, treo bằng cáp dây văng cường độ cao. Gói thầu này được khởi công từ năm 2015.

Cầu Phước Khánh thuộc gói thầu J3-1 (Km29+264 - Km32+450), một trong hai gói thầu cuối cùng của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dài khoảng 57,8 km, đi qua địa bàn Tây Ninh 2,7 km, TPHCM 26,4 km và Đồng Nai 28,7 km. Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc loại A, quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 km/giờ. Khi cầu Phước Khánh hoàn thành, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ tạo kết nối liên thông với cao tốc TPHCM - Trung Lương, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường Vành đai 3 TPHCM. Công trình được kỳ vọng mở thêm hướng kết nối giữa miền Tây, TPHCM và khu vực Đông Nam Bộ, đồng thời rút ngắn hành trình từ các tỉnh ĐBSCL đến sân bay quốc tế Long Thành và các đầu mối giao thông quan trọng trong khu vực.