[VIDEO] Xe máy vô tư lưu thông vào làn ô tô trên cầu Bình Lợi 2

TPO - Làn đường linh hoạt trên cầu Bình Lợi, nối phường Hiệp Bình và Bình Lợi Trung, vừa được TPHCM tổ chức lại giao thông nhằm tạo thuận lợi cho xe máy. Tuy nhiên, nhiều người đi xe máy vẫn chạy vào các làn đường dành riêng cho ôtô.

Sáng 21/9, ghi nhận của phóng viên trên đường Phạm Văn Đồng trong giờ cao điểm, lượng phương tiện từ cầu vượt Gò Dưa hướng về sân bay Tân Sơn Nhất qua cầu Bình Lợi khá đông. Tuy nhiên, dòng xe máy trên làn được bố trí riêng và làn linh hoạt vẫn lưu thông tương đối thuận lợi, không xảy ra ùn tắc cục bộ.

Tại khu vực chân cầu Bình Lợi, đơn vị quản lý hạ tầng đã treo băng rôn thông báo từ xa, lắp đặt hệ thống biển báo phân làn và biển cấm theo giờ ngay đầu dải phân cách để người đi đường dễ nhận biết phương án tổ chức giao thông mới.

Tuy nhiên, tại các làn số 3, 4 và 5 vốn dành riêng cho ô tô, nhiều xe máy vẫn di chuyển vào, chạy đan xen với ô tô, thậm chí chuyển làn đột ngột trước đầu các phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao.

Tình trạng này diễn ra dù hai làn dành cho xe máy phía trong vẫn còn khá thông thoáng.

Anh Huỳnh Minh Thắng (ngụ phường Thủ Đức, TPHCM) - người thường xuyên qua khu vực này - cho biết, việc mở thêm làn linh hoạt giúp xe máy di chuyển thuận lợi hơn, không còn phải chen chúc tại khu vực chân cầu như trước.

"Nhiều người vẫn giữ thói quen chạy sang làn ô tô. Xe máy tạt đầu hoặc chạy song song với ô tô đang chạy 50-60 km/giờ rất nguy hiểm", anh Thắng nói.

Trước đó, Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM) tổ chức lại giao thông trên cầu Bình Lợi 2, chính thức áp dụng từ ngày 19/9.

Cụ thể, cầu Bình Lợi 2 có 10 làn xe, chia đều cho hai chiều. Theo phương án mới, làn thứ hai tính từ lề bộ hành được tổ chức linh hoạt theo khung giờ.

Từ 6 giờ đến 9 giờ và 16 giờ đến 20 giờ, làn này dành cho xe máy và xe ba bánh. Từ 9 giờ đến 16 giờ và 20 giờ đến 6 giờ hôm sau, làn được dành cho ô tô con và ô tô khách dưới 16 chỗ.

Ba làn phía ngoài, gồm làn số 3, 4 và 5, luôn dành riêng cho ô tô; xe máy không được phép lưu thông. Việc tổ chức làn linh hoạt theo giờ nhằm tận dụng tốt hơn mặt đường, phù hợp với lưu lượng phương tiện trong từng thời điểm.