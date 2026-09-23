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Ông Lâm Minh Thành giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang

Nhật Huy

TPO - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã hiệp thương cử ông Lâm Minh Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang.

Chiều 23/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, các đại biểu hiệp thương cho bà Trần Thị Thanh Hương thôi tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trước đó, bà Hương được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

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100% ủy viên có mặt đồng ý cử ông Lâm Minh Thành giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang.

Hội nghị đồng thời hiệp thương cử ông Lâm Minh Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang, tham gia Ủy viên và giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Kết quả, 100% Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang có mặt thống nhất cử ông Lâm Minh Thành giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ông Lâm Minh Thành sinh năm 1972, quê đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Ông có trình độ Cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở GTVT Kiên Giang; Bí thư Huyện ủy Phú Quốc; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang.

Từ ngày 1/7/2025, ông Lâm Minh Thành được phân công giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang (sau sáp nhập).

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Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tặng hoa chúc mừng bà Trần Thị Thanh Hương. (Ảnh: Nhật Huy)
Nhật Huy
#Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang #Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang #An Giang #ông Lâm Minh Thành #hiệp thương

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