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Mưa lớn cuốn trôi ô tô ở Đồng Nai, đang tìm kiếm người nghi mất tích

Văn Quân

TPO - Ngày 23/9, cơ quan chức năng phường Bình Long vẫn đang tổ chức tìm kiếm người nghi bị nước lũ cuốn mất tích sau trận mưa lớn tối 22/9.

Theo thông tin từ Công an phường Bình Long (Công an TP. Đồng Nai), chiều tối 22/9, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Bình Long ngập sâu. Khoảng 17h cùng ngày, tại đường Sư Vạn Hạnh, khu phố Xa Cam, người dân phát hiện một ô tô màu trắng bị dòng nước cuốn trôi nên trình báo cơ quan chức năng.

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Nhiều lực lượng được huy động tìm kiếm khu vực nghi có người mất tích do mưa lũ (Ảnh: CACC)

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Long đã báo cáo cấp trên, đồng thời phối hợp Phòng PC07, Ban Chỉ huy Quân sự phường, lực lượng dân phòng và các đơn vị liên quan triển khai phương án tìm kiếm, cứu nạn.

Các lực lượng huy động nhân lực và phương tiện chuyên dụng rà soát dọc các tuyến thoát nước, khu vực ngập sâu và những vị trí có dòng nước chảy mạnh. Công tác tìm kiếm được triển khai liên tục trong đêm.

Tuy nhiên, mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp, nước chảy xiết, tầm nhìn hạn chế và địa hình tìm kiếm khó khăn nên công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại.

Đến sáng 23/9, lực lượng chức năng vẫn duy trì tìm kiếm và mở rộng phạm vi rà soát tại các khu vực liên quan.

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Hiện tại, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm (Ảnh: CACC)

Công an phường Bình Long khuyến cáo người dân không di chuyển qua khu vực ngập sâu, cầu tràn hoặc nơi có dòng nước chảy xiết khi mưa lớn, đồng thời chủ động theo dõi các cảnh báo thời tiết và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Hiện, thông tin về người nghi mất tích và diễn biến công tác tìm kiếm cứu hộ đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, cập nhật.

Văn Quân
#Đồng Nai #Ngập lụt #mất tích #mưa bão #bão lũ #Bình Long

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