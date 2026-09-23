Ông Mai Văn Khiêm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thuỷ văn

TPO - Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thuỷ văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ngày 23/9, tại trụ sở Cục Khí tượng Thủy văn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên đã trao Quyết định về công tác tổ chức cán bộ cho ông Mai Văn Khiêm.

Trước đó, ngày 18/9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đã ký Quyết định số 3628/QĐ-BNNMT về việc tiếp nhận, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên trao quyết định và tặng hoa cho ông Mai Văn Khiêm.

Theo Quyết định, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn, được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Trọng Yên đề nghị ông Mai Văn Khiêm tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, cùng tập thể Lãnh đạo Cục tham mưu hiệu quả cho Lãnh đạo Bộ trong thực hiện toàn diện chức năng quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn.

Ông Mai Văn Khiêm phát biểu nhận nhiệm vụ ngày 23/9.

Thứ trưởng Lê Trọng Yên nhấn mạnh, trước yêu cầu ngày càng cao đối với ngành Khí tượng Thủy văn, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thiên tai diễn biến phức tạp, ngành cần tiếp tục thực hiện tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, coi khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực đột phá, nâng cao hơn nữa chất lượng dự báo, cảnh báo; góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững hạ tầng kinh tế, ổn định sản xuất và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông Mai Văn Khiêm, quê tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá, nay là xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa, tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2001.

Năm 2010, ông Khiêm nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Môi trường, khí hậu tại Đại học Tokyo, Nhật Bản. Năm 2019, ông được công nhận PGS ngành Khoa học trái đất - Mỏ khi đang giữ cương vị Phó viện trưởng Viện khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cũng trong năm 2019, ông Khiêm được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia.

Với việc bổ nhiệm ông Mai Văn Khiêm, Cục Khí tượng Thuỷ văn có 3 lãnh đạo gồm: Phó Cục trưởng phụ trách Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Đặng Thanh Mai và Phó Cục trưởng Mai Văn Khiêm.