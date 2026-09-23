Ngã xe trên dốc, nữ sinh bị xe máy phía sau tông tử vong

TPO - Khi điều khiển xe đạp điện đi học tới đoạn dốc trơn trượt, em C. bị ngã và xe máy phía sau đã va chạm vào người khiến em tử vong.

Ngày 23/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Gia Lai điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến em Đ.S.C. (sinh năm 2014, trú ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 6h30 cùng ngày, em C. điều khiển xe đạp điện đi học. Tuy nhiên, khi từ nhà đi được khoảng 300 m ở đoạn đường dốc có bùn đất trơn trượt, C. không làm chủ được tay lái nên xe đạp điện bị ngã về phía bên trái.

Lúc này, một người đàn ông đi xe máy theo hướng ngược lại đã va chạm vào người của em C. khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.