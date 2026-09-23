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Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh an toàn xe buýt sau 2 vụ tai nạn liên tiếp

Phùng Linh

TPO - Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội vừa có thông báo yêu cầu các doanh nghiệp xe buýt có trợ giá trên địa bàn khẩn trương siết chặt kỷ luật vận hành, chấn chỉnh đội ngũ lái xe sau khi liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong những ngày qua.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, chỉ trong hai ngày 21 và 22/9, trên địa bàn thành phố đã xảy ra hai vụ tai nạn đáng tiếc liên quan đến xe buýt.

Trong đó, ngày 21/9 xảy ra vụ va chạm giữa xe buýt tuyến số 33 và người đi xe máy tại ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ. Tiếp đó, ngày 22/9, xe buýt tuyến số 64 tiếp tục va chạm với xe chở rác trên đường Nam Sơn.

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Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải siết chặt kỷ luật lái xe và điều kiện kỹ thuật phương tiện sau hai vụ tai nạn liên tiếp liên quan đến xe buýt.

Nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho hành khách và người tham gia giao thông, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải quán triệt toàn bộ lái xe chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ cùng nội quy, quy chế vận hành trên tuyến.

Cơ quan quản lý yêu cầu nghiêm cấm tuyệt đối hành vi điều khiển phương tiện khi trong người có nồng độ cồn, không sử dụng điện thoại hay thiết bị điện tử khi đang lái xe và không hút thuốc trên xe.

Cùng với việc chấn chỉnh ý thức tài xế, các doanh nghiệp vận tải phải thực hiện chỉnh trang đoàn phương tiện, duy trì chế độ kiểm định kỹ thuật và bảo dưỡng định kỳ theo quy định. Các đơn vị chỉ được phép đưa phương tiện bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ra hoạt động trên tuyến, nhằm hạn chế tối đa các sự cố hỏng hóc hoặc chết máy dọc đường.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội cũng giao Phòng Kế hoạch vận hành chỉ đạo các Tổ kiểm tra giám sát tăng cường tuần tra thực tế trên các tuyến buýt, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm quy chế hoặc đưa phương tiện không đạt chất lượng vào khai thác theo hợp đồng đã ký kết.

Phùng Linh
#Tai nạn xe buýt #Chấn chỉnh xe buýt #Xe buýt liên tiếp gây tai nạn #Xe buýt Hà Nội

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