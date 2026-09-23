Mỹ bổ sung 221 triệu USD khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam

TPO - Việt Nam và Mỹ ký hai thỏa thuận bổ sung 221 triệu USD cho các dự án khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh, trong đó 130 triệu USD dành cho xử lý ô nhiễm tại sân bay Biên Hòa.

Chiều 23/9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận dự án phạm vi hạn chế với Mỹ để thực hiện các dự án khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Đại sứ Jennifer Wicks ký hai thỏa thuận cho các dự án khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo Quốc gia 701) và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks đồng chủ trì ký kết.

Theo Bộ Quốc phòng, dự án “Xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa”, ký kết thoả thuận dự án phạm vi hạn chế (LSPA) với Đại sứ quán Mỹ bổ sung khoảng 130 triệu USD, nâng tổng mức vốn ODA không hoàn lại của Mỹ cho dự án từ 300 triệu USD lên khoảng 430 triệu USD, tạo thêm nguồn lực để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ xử lý ô nhiễm trong giai đoạn tới.

Dự án được triển khai từ năm 2019 và đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, khoảng 41 ha đã được xác nhận làm sạch theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng của Dự án. Với vai trò chủ đầu tư, Quân chủng Phòng không - Không quân, sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị Việt Nam và Mỹ triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cho biết các cơ quan chức năng hai nước đã triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin.

Đối với dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, không phân biệt nguyên nhân tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam và các tỉnh trọng điểm khác”, ký kết LSPA với Đại sứ quán Mỹ nguồn viện trợ không hoàn lại của Mỹ là 91 triệu USD.

Trước mắt, dự án triển khai tại hai tỉnh Cà Mau, Quảng Ngãi và từng bước mở rộng tới các địa bàn khác theo phạm vi, nguồn lực của dự án. Nguồn lực này góp phần mở rộng các hoạt động hỗ trợ về y tế, phục hồi chức năng, dịch vụ xã hội, hòa nhập cộng đồng và nâng cao năng lực thực hiện chính sách đối với người khuyết tật.

Bộ Quốc phòng cho biết, việc ký kết hai thỏa thuận là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện cam kết, trách nhiệm của Việt Nam và Mỹ trong tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh; đồng thời cụ thể hóa Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Chiến tranh và Bộ Ngoại giao Mỹ về tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh (ký ngày 31/10/2025), góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Đại sứ Jennifer Wicks khẳng định, hai thỏa thuận được ký kết là minh chứng cho cam kết chung vì một tương lai tươi sáng hơn.

Theo Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị chức năng hai nước đã phối hợp rất chặt chẽ để triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin đối với con người và môi trường, qua đó đạt nhiều kết quả nổi bật, có ý nghĩa quan trọng, được lãnh đạo cấp cao hai nước xác định là điểm sáng trong hợp tác Việt Nam - Mỹ.

Với việc ký kết hai văn bản lần này, nhằm bảo đảm nguồn vốn đối ứng, Bộ Quốc phòng đã phê duyệt điều chỉnh nâng vốn đối ứng lên trên 350 tỷ đồng và cam kết sẽ bảo đảm đủ nguồn vốn đối ứng để hoàn thành các dự án.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ, bảo đảm các điều kiện thuận lợi nhất để cùng các nhà thầu, cơ quan chức năng của Đại sứ quán Mỹ thực hiện thành công hai dự án trọng điểm.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Đại sứ Jennifer Wicks trao thỏa thuận ký kết, chiều 23/9.

Bày tỏ ấn tượng với những bước phát triển to lớn trong công tác giải quyết vấn đề còn tồn lại sau chiến tranh giữa hai nước, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks cho rằng, những chương trình hợp tác đã tạo nên nền tảng quan trọng cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện và góp phần đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, phát triển sang những lĩnh vực mới.

Đại sứ Jennifer Wicks khẳng định, hai thỏa thuận được ký kết là minh chứng cho cam kết chung vì một tương lai tươi sáng hơn. Mỹ cảm ơn sự hợp tác, phối hợp của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề còn tồn tại sau chiến tranh; đồng thời bày tỏ vui mừng vì vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong quá trình giải quyết các vấn đề này.

Dẫn chứng việc Mỹ đã cung cấp công nghệ phân tích ADN hiện đại và các thông tin lưu trữ để giúp Việt Nam xác định danh tính hài cốt người Việt Nam mất tích trong chiến tranh, Đại sứ Jennifer Wicks cho biết Mỹ hoan nghênh và ủng hộ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” mà Việt Nam đang triển khai.