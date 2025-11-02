Mỹ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh

TPO - Trong cuộc gặp Chủ tịch nước Lương Cường, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ rà phá bom mìn, tẩy độc dioxin, tìm kiếm và xác định danh tính liệt sỹ Việt Nam…

Chiều 2/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nhân dịp ông thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa các cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Mỹ phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hoá, là bạn và đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; duy trì nguyên tắc quốc phòng “Bốn không”, đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Pete Hegseth và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang, Chủ tịch nước hoan nghênh việc hai bên nhất trí tăng cường đối thoại, tham vấn, trao đổi đoàn để thúc đẩy hợp tác quốc phòng, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, cứu trợ nhân đạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực, trên tinh thần tin cậy, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, đóng góp tích cực cho hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương.

Chủ tịch nước cảm ơn Mỹ đã hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong xử lý hậu quả bom mìn, chất độc da cam/dioxin; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp hiệu quả trong hoạt động tìm kiếm và xác định danh tính liệt sỹ Việt Nam cũng như quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh, tăng cường hỗ trợ nạn nhân chiến tranh tại Việt Nam.

Chủ tịch nước đề nghị phía Mỹ phối hợp sớm thu xếp chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Donald Trump, coi đây là dấu mốc lịch sử mới của quan hệ song phương, tạo động lực thúc đẩy các nội dung hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Mong muốn mở rộng hợp tác

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ bày tỏ vui mừng thực hiện chuyến thăm chính thức Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ Mỹ, Bộ trưởng Pete Hegseth bày tỏ chia buồn về những thiệt hại do lũ lụt vừa qua ở các tỉnh Bắc miền Trung Việt Nam.

Bộ trưởng khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế, đồng thời cam kết thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Mỹ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng.

Bộ trưởng nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ rà phá bom mìn, tẩy độc dioxin, tìm kiếm và xác định danh tính liệt sỹ Việt Nam, đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh biển, đào tạo và nâng cao năng lực trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Trao đổi về các vấn đề khu vực, hai bên bày tỏ ủng hộ lập trường chung của ASEAN về Biển Đông, đặc biệt là nguyên tắc bảo đảm tự do, an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.