Xã hội

Google News

Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng thị trường cho hàng hóa Mỹ

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mua hàng hóa Mỹ, nhất là các mặt hàng công nghệ cao như máy bay, sản phẩm bán dẫn..., mở rộng thị trường cho hàng hóa Mỹ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp Mỹ hoạt động kinh doanh hiệu quả ở Việt Nam.

dsc2679-17612225091681669334242.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Mỹ Marc Knapper. Ảnh: VGP

Ngày 23/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper.

Phó Thủ tướng đánh giá cao quan hệ hai bên tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên cùng duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ song phương, trong đó có việc tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Mỹ trên những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, đặc biệt là khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lượng, bán dẫn…. đồng thời tiếp tục duy trì tốt hợp tác trong các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng lòng tin.

Đánh giá cao việc hai đoàn đàm phán đã tiếp tục hợp tác, trao đổi chặt chẽ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị Mỹ tiếp tục cân nhắc các yếu tố đặc thù của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình đàm phán hiệp định thuế đối ứng giữa hai nước.

Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mua hàng hóa Mỹ, nhất là các mặt hàng công nghệ cao như máy bay, sản phẩm bán dẫn..., mở rộng thị trường cho hàng hóa Mỹ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp Mỹ hoạt động kinh doanh hiệu quả ở Việt Nam.

Đại sứ Knapper khẳng định đặc biệt coi trọng việc thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc ở các cấp, trong đó có cấp cao, qua đó duy trì đà phát triển thực chất, tốt đẹp quan hệ giữa hai nước.

Ông Knapper bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã có cách tiếp cận tích cực, thấu hiểu những quan ngại từ phía Mỹ, chủ động thúc đẩy đàm phán từ rất sớm, khẳng định phía Mỹ mong muốn hai bên sớm hoàn tất đàm phán để triển khai thoả thuận thuế đối ứng, qua đó đem lại lợi ích cho cả hai nước.

Đại sứ Knapper cũng khẳng định Đại sứ quán Mỹ sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam và các bộ, ngành thời gian tới để trao đổi về các biện pháp mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, với mong muốn một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng, và quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Mỹ phát triển mạnh mẽ, đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Bình Giang
#Quan hệ Việt - Mỹ #Đại sứ Mỹ #Thuế đối ứng #Đàm phán thuế đối ứng #hàng hóa Mỹ #Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper

