Cưới vợ được 7 ngày rồi ra trận, 59 năm sau người lính mới trở về

TPO - Giữa trời mưa, hàng trăm người dân cầm cờ Tổ quốc đứng hai bên đường đón hài cốt liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết trở về quê nhà sau 59 năm nằm lại chiến trường.

Cưới vợ 7 ngày rồi ra trận

Ngày 20/9, chính quyền phường Cửa Lò (Nghệ An) cùng gia đình tổ chức lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết tại nhà người cháu ở khối Nghi Tân 3.

Một ngày trước, trong cơn mưa, hàng trăm người dân đã đứng dọc tuyến đường từ Quốc lộ 46 vào khu dân cư, trên tay cầm lá cờ Tổ quốc, chờ đón hài cốt người con quê hương trở về.

Đoàn người kéo dài trong màn mưa. Có những người chưa từng gặp mặt liệt sĩ Thiết, chỉ biết về ông qua lời kể của cha mẹ, ông bà.

Người dân cầm cờ Tổ quốc đứng hai bên đường, đón liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết trở về.

Ngày ông trở về, cha mẹ và những người anh chị từng tiễn ông ra trận đều đã qua đời. Người vợ cũng không còn. Những người đón ông hôm nay là thế hệ cháu, chắt.

Liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết là con út trong gia đình có 5 người con, quê xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc cũ, nay thuộc xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An.

Tháng 10/1963, ông nhập ngũ khi cuộc hôn nhân chỉ mới tròn 7 ngày. Người lính trẻ được biên chế vào Đại đội 13, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 16, Sư đoàn 5, Quân khu 7. Ngày 30/9/1967, Tiểu đội phó Hoàng Ngọc Thiết hy sinh tại chiến trường phía Nam.

Bà Hoàng Thị Khấn (sinh năm 1962), cháu gọi liệt sĩ Thiết bằng chú, khi ấy mới hơn 1 tuổi. “Ngày chú ra đi tôi còn quá nhỏ, không có ký ức nào về chú. Tôi chỉ biết chú qua những câu chuyện ông bà và bố kể lại”, bà Khấn nói.

Đông đảo nhân dân đón liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết trở về.

Liệt sĩ Thiết hy sinh khi chưa kịp có con. Người vợ trẻ sau ngày chồng ra trận vẫn ở vậy nhiều năm, khoảng 10 năm sau mới tái giá.

Giấy báo tử chỉ ghi ông hy sinh tại “Mặt trận phía Nam”. Thông tin ít ỏi khiến gia đình không biết chính xác người thân mình nằm lại ở đâu.

Trở về quê sau 59 năm

Năm 2017, bà Hoàng Thị Xuyên, cháu gọi liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết bằng cậu, tra cứu dữ liệu phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang.

Tên Hoàng Ngọc Thiết xuất hiện tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Các thông tin về quê quán, đơn vị và năm hy sinh trùng khớp với người thân trong gia đình. Suốt nhiều năm sau đó, gia đình vẫn chưa thể đưa ông về quê.

Mới đây, với sự hỗ trợ của chính quyền phường Cửa Lò và một nhóm thiện nguyện, người thân vào Tây Ninh hoàn tất thủ tục cất bốc, đưa hài cốt liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết trở về.

Liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết trở về sau 59 năm nằm lại chiến trường.

Thế nhưng, người phụ nữ từng tiễn ông lên đường lại không còn cơ hội chờ ngày đoàn tụ. Bà qua đời khoảng 2 tháng trước khi hài cốt người chồng trở về quê.

“Dù chỉ chung sống với chú tôi 7 ngày nhưng mự vẫn luôn vẹn tình, trọn nghĩa với gia đình chồng. Tiếc rằng bà không đợi được ngày chú trở về. Các con của mự, dù không cùng máu mủ với chúng tôi, vẫn lặn lội vào tận Tây Ninh đón chú”, bà Khấn xúc động kể.

Em Hoàng Diệu Nhi, 21 tuổi, chắt, gọi liệt sĩ bằng cố, cho biết, từ nhỏ em đã được ông bà kể nhiều câu chuyện về người cố đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

“Em chưa từng được gặp cố, chỉ biết cố qua những câu chuyện của gia đình. Hôm nay được cùng mọi người đón cố trở về, em vừa xúc động vừa tự hào. Sau 59 năm, cuối cùng cố cũng đã được trở về quê hương, về với gia đình”, Nhi chia sẻ.

Đồng đội, người thân và người dân thắp hương tiễn biệt liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết.

Sau 59 năm, hành trình của người lính Hoàng Ngọc Thiết khép lại ở quê nhà. Những người thân từng tiễn ông đi không còn, nhưng thế hệ cháu, chắt đã thay họ đón ông trở về trong ngày đoàn tụ.