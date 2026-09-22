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Lần tìm nơi an táng 64 liệt sĩ pháo cao xạ hy sinh trong trận bom năm 1966

Thu Hiền

TPO - Sau 60 năm, thông tin về nơi an táng 64 cán bộ, chiến sĩ pháo cao xạ hy sinh trong một trận không kích năm 1966 đang được cơ quan chức năng Nghệ An khẩn trương xác minh, làm rõ.

Ngày 22/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An cho biết, vừa tổ chức khảo sát, xác minh thông tin về 64 cán bộ, chiến sĩ Đại đội 5, Tiểu đoàn 19 Pháo cao xạ Quân khu 4 hy sinh năm 1966.

Nguồn thông tin do Đại tá Nguyễn Cao Lưu - Trưởng ban Liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Trung đoàn 4, Quân khu Trị - Thiên, cung cấp.

Theo Đại tá Lưu, Tiểu đoàn 19 được thành lập tháng 5/1965, đóng quân tại thị trấn Đô Lương (cũ), Nghệ An, có nhiệm vụ bảo vệ vùng trời và các khu vực trọng yếu, trong đó có các điểm giao cắt Quốc lộ 7 và Quốc lộ 15.

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Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An khảo sát vị trí an táng 64 cán bộ, chiến sĩ pháo cao xạ hy sinh năm 1966. (Ảnh: T.Kiên)

Khoảng 8h ngày 21/3/1966, máy bay địch đánh phá trận địa Đại đội 5, Tiểu đoàn 19. Trận đánh khiến 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Trong chiều và đêm cùng ngày, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức mai táng các liệt sĩ tại khu đất ruộng thuộc xóm Liên Hương, xã Liên Sơn, huyện Đô Lương (cũ), nay thuộc xã Đô Lương.

Trong đợt khảo sát mới đây, đoàn công tác đã đối chiếu thông tin được cung cấp với thực địa, kiểm tra các vị trí được xác định là nơi an táng các liệt sĩ.

Kết quả bước đầu cho thấy nhiều thông tin thu thập được có sự tương đồng, trùng khớp với vị trí an táng do Đại tá Nguyễn Cao Lưu cung cấp. Đây là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập.

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Kiểm tra thực địa, xác minh các thông tin liên quan đến vị trí an táng các liệt sĩ. (Ảnh: T.Kiên)

Đại tá Nguyễn Văn An - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thu thập, xác minh thêm thông tin; khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai các bước tiếp theo.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ phối hợp các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo Đại tá Nguyễn Văn An, mỗi nguồn tin về phần mộ, địa điểm an táng liệt sĩ đều có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để xác minh, tổ chức tìm kiếm, quy tập, đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.

Thu Hiền
#liệt sĩ #quy tập #Nghệ An #trận bom #các chiến sĩ #pháo cao xạ #đồng đội

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