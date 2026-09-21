Vượt bom B52, nữ giao liên đưa mật thư vào Sài Gòn bằng cách không ai ngờ

TPO - Giấu mật thư dưới đế giày con trai 5 tuổi, vượt trạm gác và bom B52, nữ giao liên Biệt động Sài Gòn kể chuyện sinh tử và những đồng đội mãi mãi không trở về.

Những ngày giữa tháng 9, tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (TPHCM), bà Phạm Thị Minh Nguyệt (80 tuổi) chậm rãi bước qua những kỷ vật gắn với một thời chiến tranh. Trước di ảnh những người từng sát cánh trong lực lượng Biệt động Sài Gòn, bà dừng lại, chắp tay trước ngực, nghẹn ngào nhớ về những năm tháng bom đạn và những người đã mãi mãi nằm lại.

Người nữ giao liên năm xưa lần theo từng cái tên, bức ảnh trên bảng ghi danh những chiến sĩ Biệt động Sài Gòn đã ngã xuống vì độc lập tự do. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Từng là y tá, giao liên của Biệt động Sài Gòn, bà Nguyệt lần theo từng bức ảnh, từng cái tên trên bảng ghi danh. Mỗi gương mặt là một ký ức về những năm tháng chiến đấu và những lời hẹn gặp lại sau trận đánh nhưng rồi mãi dang dở.

Từ cô gái làm công tác cơ sở đến nữ y tá chiến trường

Năm 1962, bà Nguyệt bắt đầu tham gia phong trào cách mạng tại Mỹ Thạnh Bắc (Long An). Công việc ban đầu là đấu tranh trực diện, đào kênh, đắp cản và làm thư ký ban cán sự. Một năm sau, bà học cứu thương rồi chuyển sang phụ trách y tế.

Ở căn cứ, vật tư y tế thiếu thốn tận cùng. Băng gạc dính máu được gom lại, giặt xà phòng, nấu sôi, phơi khô rồi đưa vào lon hấp khử trùng để dùng lại. Những người ở tuyến sau luôn tự nhắc phải cố gắng vì thương binh ngoài mặt trận:

"Bộ đội ngoài mặt trận hy sinh cả xương máu, mình ở tuyến sau phục vụ đồng đội thì không có lý do gì để thoái lui cả".

Lần đầu chăm sóc thương binh nặng, tay bà run đến mức chích trượt mạch nhiều lần do ven các anh teo tóp. Nhưng những người lính chỉ cắn răng, vỗ vai an ủi ngược lại: "Cứ chích đi, anh không có đau đâu". Câu nói ấy khiến người nữ y tá trẻ rớt nước mắt vì thương đồng đội.

Bà Minh Nguyệt bồi hồi nhớ lại những năm tháng làm công tác cứu thương, tiếp nhận hàng trăm thương binh nặng từ nội thành rút ra trong đợt Mậu Thân 1968. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Ký ức sâu đậm nhất với bà Nguyệt là Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Trước đợt 2, các cánh quân chuẩn bị vào trận đánh lớn. Những người lính trẻ nhắn nhau: "Kỳ này nhất định gặp lại nhau trên đường tráng nhựa nhé". Nhiều người thậm chí bỏ lại mùng mền vì tin trận đánh sẽ kết thúc nhanh chóng.

Thế nhưng, chiến trường quá khốc liệt. Phần lớn họ là những người lính vừa mười tám, đôi mươi đã ngã xuống nơi cửa ngõ nội thành và không bao giờ trở về.

Trong số thương binh tiếp nhận, bà Nguyệt nhớ nhất ông Phạm Văn Tự (bộ đội địa phương). Ông bị thương rất nặng, đứt động mạch cảnh. Bà dùng kẹp pen kẹp mạch máu nhưng máu vẫn chảy ướt đẫm bộ bà ba bà đang mặc. Biết mình khó qua khỏi, ông Tự nắm tay bà dặn: "Nguyệt ơi, chắc anh chết nghen". Sau này, người em trai thứ bảy của ông cũng hy sinh ngoài mặt trận. bà kể.

Đêm B52 rải thảm trên sông Vàm Cỏ Đông

Không chỉ cứu chữa thương binh tại căn cứ, bà Nguyệt còn nhiều lần vượt sông đưa thương binh về tuyến sau. Đợt 2 Mậu Thân 1968, quân ta tấn công nội thành rồi lui quân, thương binh nhiều vô kể. Thương binh được đặt trên xuồng ba lá hoặc ghe lườn, tranh thủ bóng tối di chuyển âm thầm.

Bà Phạm Thị Minh Nguyệt nắm chặt bàn tay, bồi hồi khi nhắc lại ký ức vượt sông Vàm Cỏ Đông chở thương binh dưới mưa bom B52. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Một đêm cuối tháng 5/1968, khoảng 20 giờ, sau khi hoàn thành một chuyến tải thương, bà quay lại bến sông Vàm Cỏ Đông. Thấy không gian im lặng bất thường, bà dự cảm: "Kiểu im ắng này chắc lát nữa B52 rải thảm quá". Mặc đồng đội trêu trù hẻo, bà chủ động gom thuốc men, dụng cụ y tế cho vào tấm ni-lông đi mưa rồi buộc chặt bằng dây thun. Bà tính nếu rơi xuống nước, bọc thuốc này sẽ là vật nổi cứu mình.

Đúng như dự đoán, xuồng vừa ra giữa sông thì B52 trút bom. Bà ôm chặt bọc ni-lông bơi vào bờ. Nhưng vừa bò lên mặt đất, bom lại rải tiếp trên bờ.

"Lúc đó chẳng còn chỗ trốn, chỉ biết nằm rạp xuống đất. Sống sót được chỉ nhờ đạn tránh mình thôi... Mấy anh em chỉ tâm niệm một điều: cứ coi như thả mình vào cái chết để tìm ra lẽ sống", bà nhớ lại.

Đưa mật thư vào Sài Gòn bằng đôi giày trẻ nhỏ

Tháng 6/1970, bà Nguyệt chuyển sang hoạt động công khai tại Huyện ủy Đức Huệ (Long An), làm công tác vận động tản quân và xây dựng cơ sở mật.

Mỗi kỷ vật tại bảo tàng đều gợi lại trong ký ức bà Nguyệt những chuyến đi giữa lằn ranh sinh tử và tình đồng chí thắm thiết. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Đầu năm 1975, bà gia nhập Biệt động Sài Gòn (thuộc V16, Đoàn 195), đảm nhận nhiệm vụ đưa rước cán bộ, vận chuyển vũ khí từ căn cứ vào nội đô. Khi Chiến dịch Hồ Chí Minh nổ ra, bà nhận mật lệnh đưa thư tới các cơ sở nội thành và dẫn đường cho Bộ Tham mưu Miền.

Một lần chuyển tài liệu và mật lệnh gắt gao đến khu vực chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), để qua mắt hệ thống đồn bốt dày đặc, bà dắt theo con trai 5 tuổi.

“Tài liệu, thư từ, mật lệnh được tôi xếp thật mỏng, khéo léo giấu kín dưới đế giày của con trai 5 tuổi rồi dắt con đi. Qua các trạm gác, lính xét hỏi, lục soát hành lý đủ điều nhưng không ai ngờ tài liệu cơ mật của cách mạng lại nằm ngay dưới gót chân một đứa trẻ. Tài liệu sau đó được giao đến đúng điểm hẹn, an toàn”, bà Nguyệt chia sẻ.

Sau ngày hòa bình, bà Nguyệt chuyển sang công tác trong ngành y tế tại Bến Lức (Long An) đến khi nghỉ hưu năm 2002.

Hơn 20 năm sau khi nghỉ hưu, người y tá chiến trường năm xưa vẫn tiếp tục hành trình thiện nguyện, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Hơn 20 năm qua, bà tiếp tục tham gia đoàn khám bệnh từ thiện thuộc Hội Chữ thập đỏ TPHCM, cùng các y bác sĩ cựu chiến binh đi khám và phát thuốc miễn phí cho người nghèo ở vùng sâu vùng xa, cũng như sang Lào và Campuchia.