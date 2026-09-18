Người thương binh mang thương tật 81% được truy tặng liệt sĩ, trao bằng Tổ quốc ghi công

TPO - Sau nhiều năm mang thương tật 81% do những vết thương chiến tranh, người thương binh Nguyễn Đăng Sâm (Nghệ An) đã được truy tặng liệt sĩ và trao Bằng Tổ quốc ghi công.

Ngày 17/9, UBND phường Thành Vinh (Nghệ An) tổ chức lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công đến thân nhân liệt sĩ Nguyễn Đăng Sâm, trú tại khối 4 Đông Vĩnh, phường Thành Vinh.

Tháng 3/1965, vừa tròn 18 tuổi, chàng trai Nguyễn Đăng Sâm, quê xã Kim Liên (Nam Đàn), nay là xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc.

Trong những năm chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, ông nhiều lần bị thương. Năm 1969, trong một trận chiến đấu ác liệt, ông bị thương nặng ở đầu và chân, buộc phải rời trận địa.

Với tỷ lệ thương tật 81%, ông được xếp hạng thương binh nặng (1/4), điều trị và an dưỡng tại Đoàn an dưỡng Thương binh 200, Quân khu 4, sau đó chuyển về Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Lãnh đạo phường Thành Vinh trao Bằng Tổ quốc ghi công đến gia đình liệt sĩ Nguyễn Đăng Sâm.

Năm 1973, ông được gia đình đón về chăm sóc. Ba năm sau, ông lập gia đình và có 4 người con. Dù mang trên mình nhiều thương tích và thường xuyên đau yếu do di chứng chiến tranh, ông vẫn nỗ lực vượt qua bệnh tật, sống mẫu mực, nuôi dạy các con trưởng thành.

Ngày 1/7/2025, sau thời gian dài điều trị tại Bệnh viện Quân y 4, thương binh Nguyễn Đăng Sâm qua đời.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ quyết định truy tặng liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với ông Nguyễn Đăng Sâm.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Vinh, khẳng định, việc truy tặng liệt sĩ, trao Bằng Tổ quốc ghi công là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh của ông Nguyễn Đăng Sâm trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là sự tri ân đối với những người có công với cách mạng, thân nhân các gia đình liệt sĩ đã có những đóng góp, hy sinh cho độc lập, tự do của đất nước.