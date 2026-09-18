Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Người thương binh mang thương tật 81% được truy tặng liệt sĩ, trao bằng Tổ quốc ghi công

Thu Hiền

TPO - Sau nhiều năm mang thương tật 81% do những vết thương chiến tranh, người thương binh Nguyễn Đăng Sâm (Nghệ An) đã được truy tặng liệt sĩ và trao Bằng Tổ quốc ghi công.

Ngày 17/9, UBND phường Thành Vinh (Nghệ An) tổ chức lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công đến thân nhân liệt sĩ Nguyễn Đăng Sâm, trú tại khối 4 Đông Vĩnh, phường Thành Vinh.

Tháng 3/1965, vừa tròn 18 tuổi, chàng trai Nguyễn Đăng Sâm, quê xã Kim Liên (Nam Đàn), nay là xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc.

Trong những năm chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, ông nhiều lần bị thương. Năm 1969, trong một trận chiến đấu ác liệt, ông bị thương nặng ở đầu và chân, buộc phải rời trận địa.

Với tỷ lệ thương tật 81%, ông được xếp hạng thương binh nặng (1/4), điều trị và an dưỡng tại Đoàn an dưỡng Thương binh 200, Quân khu 4, sau đó chuyển về Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

tp-11.jpg
Lãnh đạo phường Thành Vinh trao Bằng Tổ quốc ghi công đến gia đình liệt sĩ Nguyễn Đăng Sâm.

Năm 1973, ông được gia đình đón về chăm sóc. Ba năm sau, ông lập gia đình và có 4 người con. Dù mang trên mình nhiều thương tích và thường xuyên đau yếu do di chứng chiến tranh, ông vẫn nỗ lực vượt qua bệnh tật, sống mẫu mực, nuôi dạy các con trưởng thành.

Ngày 1/7/2025, sau thời gian dài điều trị tại Bệnh viện Quân y 4, thương binh Nguyễn Đăng Sâm qua đời.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ quyết định truy tặng liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với ông Nguyễn Đăng Sâm.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Vinh, khẳng định, việc truy tặng liệt sĩ, trao Bằng Tổ quốc ghi công là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh của ông Nguyễn Đăng Sâm trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là sự tri ân đối với những người có công với cách mạng, thân nhân các gia đình liệt sĩ đã có những đóng góp, hy sinh cho độc lập, tự do của đất nước.

Thu Hiền
#thương binh #liệt sĩ #quảng trị #hy sinh #Bằng Tổ quốc ghi công #truy tặng #liệt sĩ Nguyễn Đăng Sâm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe