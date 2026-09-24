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CLIP: Cát đỏ tràn xuống đường ở Lâm Đồng

Thái Lâm

TPO - Mưa lớn khiến cát đỏ tràn xuống đường tỉnh 715 (ĐT715), đoạn qua tỉnh Lâm Đồng. Tại hiện trường, lớp cát đỏ phủ dày, kéo dài hàng chục mét trên mặt đường. Một số ô tô bị lún bánh, nhiều xe máy trượt ngã khi đi qua.

Trưa 24/9, ông Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục, đoạn ĐT715 bị cát đỏ phủ kín mặt đường, đã được thông xe.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, cát đỏ từ khu vực đồi ven đường theo dòng nước đổ xuống ĐT715, đoạn Km6 qua xã Hàm Thuận khiến phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn.

Một đoạn trên ĐT715 bị cát đỏ phủ kín mặt đường.

Tại hiện trường, lớp cát đỏ phủ dày, kéo dài hàng chục mét trên mặt đường. Một số ô tô bị lún bánh, nhiều xe máy trượt ngã khi đi qua.

Trước đó, chiều 23/9, cũng tại vị trí này xảy ra tình trạng cát đổ xuống đường. Sau đó, lực lượng chức năng đã điều tiết giao thông, huy động phương tiện thu dọn và hoàn tất việc xử lý vào khoảng 18h cùng ngày.
Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài trong đêm khiến nước tiếp tục cuốn cát từ sườn đồi xuống mặt đường vào rạng sáng 24/9.

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Một số ô tô bị lún bánh, nhiều xe máy trượt ngã khi lưu thông qua đoạn đường phủ đầy cát.

Khu vực xảy ra sự cố có địa hình một bên là vực sâu, bên còn lại là đồi cát. Khi mưa lớn, nước từ sườn đồi cuốn theo cát xuống đường, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm cho phương tiện qua lại.

ĐT715 nối quốc lộ 1 với Mũi Né và Bàu Trắng, có lượng phương tiện qua lại khá đông. Sự cố cát phủ mặt đường khiến việc lưu thông trên tuyến bị ảnh hưởng.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #cát đỏ #giao thông #đường tỉnh 715 #mưa lớn #xã Hàm Thuận

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