Lâm Đồng: Cát đỏ 'nuốt' một đoạn quốc lộ 1

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến hàng trăm mét khối cát đỏ từ triền đồi đổ ập xuống, phủ kín hơn 100m mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng. Cùng thời điểm, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tiếp tục xảy ra sạt lở ta-luy dương, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Chiều 1/11, mưa lớn kéo dài khiến hàng trăm mét khối cát đỏ từ triền đồi phía Đông quốc lộ 1 bất ngờ đổ ập xuống, tràn kín hơn 100m mặt đường đoạn qua xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Một đoạn đường trên quốc lộ 1 ở Lâm Đồng bị cát đỏ phủ kín.

Theo ông Võ Tiến Trung - Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền đã huy động gần chục xe múc, xe đào, xe ben cùng lực lượng tại chỗ đến hiện trường xúc dọn đất cát, mở đường thoát nước. "Chúng tôi đang tập trung xử lý, cố gắng sớm thông xe một làn hướng Bắc - Nam trong hôm nay", ông Trung cho hay.

Các lực lượng chức năng đang tập trung xử lý sự cố.

Chiều cùng ngày, trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (đoạn qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng) cũng xảy ra sạt lở ta-luy dương, khiến đất đá tràn xuống rãnh dọc, nước ngập mặt đường phía phải tuyến (hướng Bắc - Nam).

Sạt lở trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chiều 1/11.

Ngay sau sự cố, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cùng lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường, tạm cấm phương tiện lưu thông từ nút giao Ma Lâm đến Phan Thiết từ 15h40 chiều cùng ngày.