Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Người phụ nữ ở Quảng Trị bị ong vò vẽ đốt đến hôn mê

Hoàng Nam

TPO - Trong lúc đi chăn bò, một phụ nữ ở Quảng Trị bị ong vò vẽ đốt gần 20 nốt. Khi được đưa đến trạm xá, chị khó thở, nôn mửa và hôn mê nhẹ.

Ngày 23/9, Trung tá Vũ Văn Trung, Chính trị viên Đồn Biên phòng A Vao cho biết, Trạm xá Quân dân y Pa Ling vừa cấp cứu chị Hồ Thị Sỹ (SN 1982, trú thôn Pa Ling, xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị) sau khi chị bị ong vò vẽ đốt.

img-3824.jpg
Các cán bộ quân y đang cấp cứu cho chị Sỹ.

Khoảng 16h30 cùng ngày, khi đi chăn bò, chị Sỹ bị ong đốt gần 20 nốt. Người nhà đưa chị đến trạm xá trong tình trạng khó thở, đau bụng, nôn mửa, hôn mê nhẹ; mạch 130 lần/phút, huyết áp 88/69 mmHg.

Trung tá Trần Minh Vũ, cán bộ quân y trực tại trạm, đã cấp cứu, tiêm thuốc chống dị ứng, trợ tim và truyền dịch cho bệnh nhân. Sau khi được điều trị, sức khỏe chị Sỹ cơ bản ổn định và đang tiếp tục được theo dõi.

Hoàng Nam
#người phụ nữ #ong vò vẽ đốt #hôn mê nhẹ #đi chăn bò #gần 20 nốt #Quảng Trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe