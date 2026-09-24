Ngoại trưởng Nga - Mỹ gặp nhau bàn nhiều vấn đề 'nóng'

TPO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thảo luận về xung đột Ukraine, nhấn mạnh giải pháp đàm phán và nhu cầu khôi phục quan hệ song phương Nga - Mỹ. Đáng chú ý, giới chức Mỹ cho biết Nhà Trắng đã gửi lời mời Tổng thống Nga Vladimir Putin dự hội nghị G20 tại Florida, mở ra khả năng gặp trực tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 23/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gặp nhau bên lề tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 (New York, Mỹ).

Tại cuộc gặp, thảo luận về xung đột tại Ukraine, Ngoại trưởng Nga Lavrov “tái khẳng định cam kết kiên định của Mátxcơva trong việc đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt, bao gồm cả thông qua giải pháp chính trị và ngoại giao nhằm giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc xung đột”.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Rubio thừa nhận, một lệnh ngừng bắn ngắn hạn hoặc tạm thời tại Ukraine sẽ không giúp giải quyết căng thẳng. Tuy nhiên, ông tái khẳng định mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thúc đẩy Nga - Ukraine đạt được thỏa thuận.

"Tôi muốn nói rằng cuộc xung đột này sẽ không kết thúc trên chiến trường. Cuộc xung đột sẽ kết thúc bằng một thỏa thuận đàm phán, và tất cả chúng ta đều hiểu rõ điều đó. Càng sớm đạt được thỏa thuận này thì càng giảm thiểu thiệt hại ở cả hai phía. Đó là điều mà Tổng thống Trump mong muốn”, ông Rubio nói.

Theo nhận định của ông Rubio, cả Nga và Ukraine đều thể hiện sự quan tâm đến một số lĩnh vực: "Tôi cho rằng cả hai bên đều bày tỏ sự quan tâm đến một thỏa thuận ngừng bắn có giới hạn, liên quan đến nguồn cung ngũ cốc và năng lượng".

Ông Rubio cho rằng mặc dù điều này "không giải quyết được cuộc xung đột”, nhưng xét trên góc độ của ông, nó có thể "giúp giảm bớt phần nào áp lực toàn cầu" theo một cách nào đó.

Ngoại trưởng Nga Lavrov gặp Ngoại trưởng Mỹ Rubio tại New York ngày 23/9. (Ảnh: Reuters)

Về quan hệ song phương Nga - Mỹ, phía Nga cho rằng, việc hàn gắn quan hệ đòi hỏi một cuộc đối thoại thẳng thắn để giải quyết các vấn đề cấp bách nhất.

"Điều này đòi hỏi một cuộc đối thoại thẳng thắn về việc loại bỏ các yếu tố gây căng thẳng và khôi phục điều kiện làm việc bình thường cho các cơ quan đại diện ngoại giao của cả hai nước, bao gồm cả việc trả lại tài sản của Nga tại Mỹ vốn đã bị tịch thu trên thực tế”, ông Lavrov nói.

Phía Nga cũng "nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm đưa quan hệ song phương trở lại quỹ đạo lành mạnh, phù hợp với các thỏa thuận đã đạt được giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ", đặc biệt là trong bối cảnh "các cuộc thảo luận đang được đẩy mạnh về triển vọng hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa - nhân đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại giữa hai nước, cũng như tăng cường gắn kết giữa xã hội và nhân dân hai bên".

Ngoại trưởng Mỹ Rubio cho biết, Nhà Trắng đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị G20 tại Miami (Florida) vào tháng 12, nơi ông có thể tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump.

"Chúng tôi đã mời Ngài Tổng thống Putin tham dự G20. Chúng tôi cho rằng đây là cơ hội để Ngài Tổng thống Putin không chỉ tiếp xúc với Tổng thống Mỹ mà còn với các nhà lãnh đạo thế giới khác" ông Rubio nói.

Điện Kremlin cho biết Nga sẽ xem xét lời mời.

Ngoại trưởng Rubio cũng tiết lộ, Tổng thống Trump có thể sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 cũng như tại hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11 ở Thâm Quyến.