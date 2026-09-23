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Thượng nghị sĩ Mỹ: Thế giới cần nhiều hơn những quốc gia có trách nhiệm như Việt Nam

Minh Hạnh

TPO - Thượng nghị sĩ Steve Daines đánh giá cao bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, và cho rằng thế giới cần nhiều hơn những quốc gia có trách nhiệm như Việt Nam và những nhà lãnh đạo có tầm nhìn như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Sáng 23/9 (giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thượng nghị sĩ Steve Daines, Thượng nghị sĩ bang Montana, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thượng nghị sĩ Mỹ Steve Daines. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao tình cảm, sự quan tâm và những đóng góp tích cực của Thượng nghị sĩ đối với quan hệ hai nước, trong đó có việc cùng Thượng nghị sĩ Jeff Merkley thúc đẩy Thượng viện Mỹ thông qua Nghị quyết kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu; đề nghị Thượng nghị sĩ Steve Daines, với vai trò, uy tín của mình tại Thượng viện, tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước và các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi.

Bày tỏ đánh giá cao bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 22/9, Thượng nghị sĩ Steve Daines cho rằng thông điệp về trách nhiệm, hợp tác và tầm nhìn vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của Việt Nam có ý nghĩa sâu sắc trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Thượng nghị sĩ nhấn mạnh, thế giới cần nhiều hơn những quốc gia có trách nhiệm như Việt Nam và những nhà lãnh đạo có tầm nhìn như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Trao đổi về các lĩnh vực hợp tác cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh kinh tế - thương mại cần tiếp tục là trụ cột và động lực quan trọng của quan hệ hai nước; đề nghị hai bên sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, đồng thời xử lý thỏa đáng các vấn đề còn tồn tại trên tinh thần khách quan, cân bằng lợi ích, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng, khắc phục hậu quả chiến tranh, quốc phòng - an ninh và giao lưu nhân dân; khuyến khích mở rộng hợp tác giữa bang Montana với các địa phương Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu như nông nghiệp, năng lượng, công nghệ và khoáng sản quan trọng.

Thượng nghị sĩ Steve Daines nhất trí với các định hướng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu và cho rằng hai bên còn nhiều dư địa mở rộng hợp tác, nhất là về kinh tế - thương mại, nông nghiệp, năng lượng… Thượng nghị sĩ khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ, trong đó có hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, tăng cường hiểu biết và tin cậy, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả.

Minh Hạnh
#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Thượng nghị sĩ Mỹ Steve Daines #Kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 #Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ #Hiệp định thương mại đối ứng

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