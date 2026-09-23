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Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ

Nhật Huy

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an quyết định biệt phái Thượng tá Phạm Văn Giang - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh An Giang, đến công tác tại Đảng ủy đặc khu Phú Quốc.

Ngày 23/9, Công an tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an biệt phái Thượng tá Phạm Văn Giang - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh An Giang, đến nhận công tác tại Đảng ủy đặc khu Phú Quốc.

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Thượng tá Phạm Văn Giang nhận quyết định biệt phái của Bộ trưởng Bộ Công an đến công tác tại Đảng ủy đặc khu Phú Quốc. (Ảnh: CAAG)

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Phú Thạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết, Phú Quốc là địa bàn trọng điểm, có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, đô thị và hội nhập quốc tế của tỉnh, đồng thời có những yếu tố đặc thù về an ninh, trật tự.

Do đó, yêu cầu đặt ra đối với Thượng tá Phạm Văn Giang nhanh chóng tiếp cận địa bàn, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Trong đó, trọng tâm là thực hiện Đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Phạm Văn Giang cam kết, sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đặc khu Phú Quốc và tỉnh An Giang.

Nhật Huy
#Bộ Công an #biệt phái #Thượng tá Phạm Văn Giang #Phú Quốc #An Giang

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