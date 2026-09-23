Công nương Kate rạng ngời

TPO - Hoàng tử William và Công nương Kate tham dự buổi ra mắt phim mới của Tom Cruise. Họ có nhiều khoảnh khắc thân thiết với nhau. David Beckham cũng xuất hiện tại sự kiện này.

Hoàng tử William và Công nương Kate trở thành tâm điểm khi cùng Tom Cruise xuất hiện trên thảm đỏ tại Quảng trường Leicester, London, tham dự buổi công chiếu phim Hoàng gia (Royal Film Performance) của Digger tại rạp Odeon Luxe.

Diện mạo của Vương phi xứ Wales thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Người đẹp sinh năm 1982 diện váy tím dài của nhà thiết kế Jenny Packham, với phần khoét lưng gợi cảm.

Hoàng tử William và Công nương Kate trên thảm đỏ. Ảnh: PA Wire/Just Jared.

Điểm nhấn cho bộ trang phục là chiếc vòng cổ thạch anh tím của cố Hoàng thái hậu Elizabeth, mẹ Nữ hoàng Elizabeth II. Món trang sức này từng được Hoàng hậu Camilla sử dụng tại buổi công chiếu thế giới phim Skyfall ở Royal Albert Hall ngày 23/10/2012. Kate cũng đeo bông tai ngọc trai từng thuộc về mẹ chồng - Công nương Diana.

Hoàng tử William diện lễ phục đen với áo khoác nhung và giày da được đánh bóng. Theo Daily Mail, Thân vương xứ Wales liên tục vẫy tay chào đám đông tập trung bên ngoài rạp để chờ các thành viên Hoàng gia Anh và ngôi sao Hollywood.

Đây là lần tái ngộ công khai đầu tiên của vợ chồng xứ Wales và Tom Cruise kể từ khi họ gặp nhau tại buổi công chiếu Top Gun: Maverick ở Anh vào tháng 5/2022.

Tom Cruise có mối quan hệ tốt đẹp với Hoàng gia Anh. Anh và William từng cùng xuất hiện tại gala gây quỹ cho tổ chức từ thiện London’s Air Ambulance Charity vào ngày 7/2/2024.

Trước khi William và Kate xuất hiện, Cruise chia sẻ: “Tôi yêu quý họ. Họ là những người tuyệt vời và tôi dành cho họ sự tôn trọng lớn”.

Công nương Kate thu hút sự chú ý bằng diện mạo thanh lịch. Ảnh: SplashNews.com.

Royal Film Performance là buổi ra mắt phim điện ảnh thường niên tại Vương quốc Anh có sự tham dự của các thành viên cấp cao Hoàng gia Anh nhằm mục đích gây quỹ từ thiện.

Buổi công chiếu ngày 22/9 do Warner Bros. tổ chức, nhằm gây quỹ cho Film and TV Charity. William và Kate được Phó đại diện đặc biệt của Vua Anh tại vùng Đại London đón tiếp trước khi được Marcus Ryder, Giám đốc điều hành Film and TV Charity và Chủ tịch Claire Tavenier hộ tống trên thảm đỏ.

Digger là phim hài đen mang màu sắc châm biếm. Tom Cruise vào vai tỷ phú dầu mỏ gây ra thảm họa môi trường rồi tìm cách chứng minh rằng mình là người duy nhất có khả năng cứu thế giới.

Tom Cruise cùng đạo diễn Alejandro G. Iñárritu sau đó nồng nhiệt chào đón vợ chồng William.

Ban đầu, Cruise đứng chắp tay trước mặt rồi hôn lên hai má của Công nương Kate. Ba người trò chuyện, cười đùa trong vài phút, lâu hơn thời gian dự kiến.

Cruise tiếp tục giới thiệu William và Kate với các thành viên ê-kíp, trong đó có diễn viên Riz Ahmed, trước khi hộ tống hai người vào rạp. Nam diễn viên một lần nữa nắm tay và dìu Công nương Kate xuống cầu thang.

Tom Cruise và vợ chồng xứ Wales có nhiều khoảnh khắc đáng chú ý tại sự kiện. Ảnh: Kensington Palace/Shutterstock, PA Wire/AP.

Bên trong rạp, William và Kate gặp những người được Film and TV Charity hỗ trợ, trong số đó có Chloe Malone (27 tuổi). Năm 2025, cô từng phải ngủ ngoài đường và hiện vẫn sống tại nơi ở tạm thời. Nhờ sự hỗ trợ của tổ chức, Malone chuẩn bị theo học khóa sản xuất tại Trường Điện ảnh và Truyền hình Quốc gia Anh.

Malone cho biết Film and TV Charity đã “cứu” cô, đồng thời cảm ơn Hoàng tử William vì những nỗ lực trong việc giải quyết tình trạng vô gia cư.

David Beckham cùng hai con trai Cruz và Romeo cũng xuất hiện tại sự kiện. Ba người mặc lễ phục đen, chờ đón bộ đôi hoàng gia và chụp ảnh nhanh. Kate được nhìn thấy giơ ngón tay cái về phía hai con trai Beckham.

David Beckham cùng 2 con trai cũng có mặt tại sự kiện và chụp ảnh với vợ chồng xứ Wales. Ảnh: PA Wire.

Buổi công chiếu phim Hoàng gia gần nhất trước đó là với Gladiator II vào tháng 11/2024, có sự tham dự của Vua Charles và Hoàng hậu Camilla.

Vua Charles là người bảo trợ Film and TV Charity. Hoàng tử William là Chủ tịch BAFTA, tổ chức hỗ trợ ngành sản xuất phim, truyền hình và trò chơi điện tử tại Anh.

Theo Điện Kensington, Thân vương xứ Wales “đam mê thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh Anh”, từ hỗ trợ các tài năng mới nổi, nhà làm phim địa phương đến tôn vinh những tác phẩm quốc tế lớn.