Buôn lậu và vận chuyển hơn nửa tỷ USD qua biên giới, hai chị em ruột lĩnh 40 năm tù

TPO - Với cáo buộc buôn lậu 250 lô hàng trị giá 904 tỷ đồng, vận chuyển trái 519 triệu USD qua biên giới, hai chị em Trần Thị Nga và Trần Thế Mạnh bị tòa phạt tổng mức án 40 năm tù.

Cuối ngày 24/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt Trần Thế Mạnh (SN 1982, ở xã Hoài Đức, Hà Nội) tổng mức án 24 năm tù về 3 tội “Buôn lậu; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Trần Thị Nga (SN 1977, chị gái của Mạnh) bị tuyên phạt tổng mức án 16 năm tù về 2 tội “Buôn lậu” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Cùng 2 tội, bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (SN 1985, ở Lạng Sơn) chịu tổng mức án 12 năm tù.

Ngoài ra, 9 bị cáo khác bị phạt các mức từ án treo đến 6 năm tù về một trong các tội danh “Buôn lậu”, “Trốn thuế”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Tòa đánh giá, Mạnh là người chủ mưu, cầm đầu thực hiện cùng lúc nhiều tội phạm trong đó có tội buôn lậu hàng hóa hơn 904 tỷ đồng, vận chuyển trái phép 519 triệu USD qua biên giới là các tội đặc biệt nghiêm trọng.

Bị cáo là người hưởng lợi nhiều nhất, giữ vai trò chính nên phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất. Chị gái Mạnh là Trần Thị Nga giúp sức tích cực cho em trai nên chịu trách nhiệm cao thứ hai.

Theo Tòa, từ 2018 – 2023, bị cáo Trần Thế Mạnh đứng tên thành lập hoặc nhờ người thân đứng tên 7 công ty. Những người được Mạnh nhờ đứng tên đã giao lại chữ ký, con dấu công ty cho Mạnh quản lý.

Mạnh sau đó cùng chị gái Trần Thị Nga sử dụng các pháp nhân trên làm thủ tục nhập khẩu đồ gia dụng, đồ dùng trong gia đình và thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam. Ngoài ra, hai chị em còn thực hiện dịch vụ nhập khẩu, thông quan, vận chuyển hàng hóa cho các chủ hàng phía Trung Quốc vào Việt Nam để kinh doanh.

Bị cáo Trần Thế Mạnh hàng đầu cùng đồng phạm.

Làm giả 376 giấy tờ để hợp thức hàng lậu

Từ tháng 5/2021- 5/2023, bị cáo Trần Thị Nga đã làm giả 376 giấy tờ “Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu” của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lạng Sơn và “Đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu”, “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt/không đạt yêu cầu nhập khẩu” của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia Bộ Y tế.

Việc làm giả các giấy tờ nhằm hợp thức hồ sơ buôn lậu 250 lô hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Chi Ma, Hữu Nghị, Lạng Sơn. Tổng giá trị hàng hóa buôn lậu của bị cáo Trần Thế Mạnh và Trần Thị Nga được xác định là hơn 904 tỷ đồng.

Đối với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Viện Kiểm sát xác định Mạnh chủ mưu, chỉ đạo bị cáo Trần Thúy Hằng làm giả 3.270 hợp đồng/phụ lục hợp đồng ngoại thương với các công ty ở Trung Quốc để hoàn thiện các bộ hồ sơ vận chuyển trái phép hơn 519 triệu USD (tương đương hơn 12.138 tỷ đồng) sang Trung Quốc.

Theo đó, bị cáo Mạnh đã sử dụng các hợp đồng nhập khẩu, quay vòng các tờ khai hải quan đã được thông quan để hợp thức hồ sơ vận chuyển tiền trái phép sang Trung Quốc cho người Trung Quốc và nhiều cá nhân tại Việt Nam.

Mạnh mở tổng cộng 21 tài khoản cá nhân tại 21 ngân hàng thương mại trong nước nhằm mục đích nhận tiền từ khách hàng có nhu cầu chuyển tiền. Bị cáo cũng mở các tài khoản thanh toán của 5 công ty tại 29 ngân hàng trong nước để thực hiện thanh toán quốc tế.

Sau khi liên hệ, mở tài khoản ngân hàng, Mạnh lập các nhóm Zalo với nhân viên từng ngân hàng, nhóm kế toán. Hằng ngày, nhân viên ngân hàng sẽ thông báo tỉ giá USD trên nhóm Zalo này, Mạnh và Hằng lựa chọn ngân hàng có tỉ giá thấp nhất để mua USD chuyển sang Trung Quốc cho khách hàng.

Cáo buộc thể hiện, số tiền cần chuyển sang Trung Quốc được chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau theo yêu cầu của khách hàng. Do đó, Mạnh chỉ đạo Hằng làm giả phụ lục hợp đồng ngoại thương, hợp đồng ba bên nhằm đưa tài khoản thụ hưởng vào hợp đồng.