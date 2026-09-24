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Tập trung giám sát việc tổ chức và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Trường Phong

TPO - Theo kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội tập trung giám sát việc thể chế hóa và triển khai các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, trong đó có việc tổ chức và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; việc phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và kiểm soát quyền lực nhà nước...

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận của Bộ Chính trị về định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Theo kết luận, mục tiêu của hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI là góp phần thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu lực quản trị và kiểm soát quyền lực, tháo gỡ "điểm nghẽn", "nút thắt" về thể chế, pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, phòng ngừa, cảnh báo sớm được các rủi ro và thúc đẩy hành động…

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.

Kết luận cũng nhấn mạnh, cần nâng tầm giám sát tối cao của Quốc hội theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả.

Theo kết luận, hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XVI tập trung vào các định hướng lớn, như: giám sát việc hoàn thiện thể chế, pháp luật, góp phần bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, các yêu cầu phát triển đất nước và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn…

Cùng với đó, giám sát tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, việc phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực nhà nước, góp phần hoàn thiện và vận hành hiệu quả chính quyền Trung ương và địa phương, nâng cao công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển, thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới...

Kết luận cũng nêu, trong những năm đầu nhiệm kỳ khóa XVI, Quốc hội tập trung giám sát việc thể chế hóa và triển khai các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, có tính chiến lược, liên ngành, có tác động trực tiếp đến sự phát triển của đất nước và đời sống của Nhân dân; việc tổ chức và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; việc phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và kiểm soát quyền lực nhà nước.

Cùng với đó, giám sát việc quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trọng tâm là cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài gắn với năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở cấp xã; việc quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp…

Những năm tiếp theo của nhiệm kỳ, căn cứ định hướng trọng tâm giám sát và yêu cầu thực tiễn, tập trung giám sát những vấn đề lớn, có tác động sâu rộng; những vấn đề nổi lên, mới phát sinh trong thực tiễn; những lĩnh vực còn nhiều hạn chế, vướng mắc, bất cập…

Bộ Chính trị yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động giám sát, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát.

Nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát phải được các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ; coi kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng và đảng viên, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo kết luận, phải xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị...

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#Giám sát #Bộ Chính trị #Quốc hội khóa XVI

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