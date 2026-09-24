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Rà soát nhu cầu, khả năng giải ngân vốn 'siêu dự án' đường sắt tốc độ cao

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát nhu cầu, khả năng giải ngân vốn cho Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đồng thời đẩy nhanh xây dựng khu tái định cư, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn để bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Ngày 24/9, thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp đánh giá tiến độ các công trình trọng điểm trong lĩnh vực giao thông vận tải, nêu rõ, năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ưu tiên bố trí kế hoạch vốn rất lớn, lên tới hơn 255.000 tỷ đồng để triển khai các công trình, dự án giao thông vận tải trọng điểm.

Theo Bộ Tài chính, các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải đã giải ngân hơn 95.000 tỷ đồng, đạt khoảng 38%, thấp hơn nhiều so với mức giải ngân bình quân của cả nước, hiện ở mức gần 50%.

Nhiều dự án được bố trí kế hoạch vốn rất lớn nhưng tỷ lệ giải ngân thấp, dưới 30%. Đặc biệt, một số dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 5%.

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Thủ tướng phân tích nguyên nhân khiến một số dự án chậm tiến độ. (Ảnh: Nhật Bắc)

Trước tình hình này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính làm việc trực tiếp với các địa phương để rà soát, xác định rõ nguyên nhân, vướng mắc; đồng thời kịp thời đề xuất phương án giải quyết khả thi, hiệu quả.

Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng kiên quyết thực hiện các thủ tục điều chuyển vốn từ những dự án chậm giải ngân, không đáp ứng tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn hoặc chuyển vào khoản vốn chưa phân bổ.

Đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư các dự án đường sắt

Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Về Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát, xác định cụ thể nhu cầu và khả năng giải ngân của dự án; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền về phương án điều hòa, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án theo đề nghị của Bộ Xây dựng.

Các địa phương nơi dự án đi qua tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, giải phóng mặt bằng, qua đó thúc đẩy giải ngân và phục vụ triển khai thi công dự án.

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Rà soát nhu cầu, khả năng giải ngân vốn dự án đường sắt tốc độ cao.

Bộ Xây dựng được giao khẩn trương rà soát, xây dựng và công bố hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan (nếu có) đối với đường sắt tốc độ cao; lựa chọn tổ hợp nhà thầu tư vấn quốc tế có năng lực, kinh nghiệm để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Đối với Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao hoàn thành đàm phán để ký Hiệp định xây dựng cầu chung qua biên giới trong năm 2026, đồng thời hoàn thiện các thủ tục phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát, xác định cụ thể nhu cầu và khả năng giải ngân của dự án; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền về phương án điều hòa, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án theo đề nghị của Bộ Xây dựng.

Với các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2026, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư và các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, bảo đảm hoàn thành các dự án trong năm 2026.

Các cơ quan, đơn vị liên quan phải coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành.

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#đường sắt cao tốc #giải ngân vốn #tái định cư #phát triển giao thông #Thủ tướng Lê Minh Hưng #Bộ Xây dựng #điều chuyển vốn

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