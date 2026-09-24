'Ca sĩ mặt nạ' sống lại, có gì ngoài Trấn Thành?

TPO - Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer Vietnam mùa 3 giữ nguyên hai cố vấn Trấn Thành, Bích Phương và MC Ngô Kiến Huy. Chương trình lên sóng từ ngày 3/10, kỳ vọng tạo sự khác biệt sau 3 năm tạm dừng.

Ngày 24/9, DatVietVAC xác nhận Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer Vietnam 2026 trở lại sau ba năm. Chương trình giữ format giấu danh tính nghệ sĩ sau các mascot, đồng thời thay đổi phần âm nhạc, sân khấu và tạo hình nhân vật.

Với thông điệp Ẩn để phiêu, mở để yêu, mùa ba tiếp tục khai thác triệt để format "tìm vocalist ẩn dưới lớp mascot. Thí sinh tham gia đều là ca sĩ thực lực, thậm chí là danh ca (trường hợp của nghệ sĩ Hương Lan mùa 2), một số rời thị trường suốt nhiều năm. Họ trình diễn trong các bộ mascot, cung cấp manh mối qua từng vòng để cố vấn và khán giả tìm ra danh tính.

Vẫn là Trấn Thành, Bích Phương

Trấn Thành và Bích Phương tiếp tục đồng hành với vai trò cố vấn cố định của Ca sĩ mặt nạ 3, MC là Ngô Kiến Huy. Đây được xem là bộ sậu tạo nên thành công cho chương trình với những màn tương tác, tung hứng ăn ý.

Trấn Thành tham gia cả hai mùa đầu. Nam MC thường dựa vào chất giọng, cách nhả chữ và thói quen biểu diễn để suy đoán nghệ sĩ phía sau mascot. Những pha "làm lố", cố tình gây nhiễu, lừa khách mời giúp Ca sĩ mặt nạ có những khoảnh khắc gây sốt.

Bích Phương trở lại ghế cố vấn cố định sau khi tham gia mùa hai. Nữ ca sĩ đưa ra các suy luận dựa trên chuyên môn và đặc điểm giọng hát. Sự kết hợp ăn ý giữa Trấn Thành và Bích Phương tạo nhiệt cho game show âm nhạc.

Ngô Kiến Huy tiếp tục giữ vai trò MC sau hai mùa đồng hành. Anh phụ trách kết nối phần thi, hội đồng cố vấn, nghệ sĩ và khán giả tại trường quay.

Trấn Thành để lại ấn tượng mạnh trong vai trò cố vấn.

Ngoài hai cố vấn cố định, chương trình dự kiến có các cố vấn khách mời xuất hiện theo từng tập. Danh sách này chưa được nhà sản xuất công bố. Tương tự, những nghệ sĩ ẩn sau mascot được giấu kín cho đến khi thí sinh dừng bước, buộc phải lộ mặt.

Việc giữ lại ba gương mặt quen thuộc giúp mùa mới duy trì sự kết nối với khán giả cũ. Sau ba mùa, sức hút của chương trình phụ thuộc vào chất lượng tiết mục, sự đầu tư của DatVietVAC và khả năng che giấu danh tính của người chơi.

Ở mùa ba, nghệ sĩ tiếp tục hát live 100%, yếu tố được DatVietVAC duy trì suốt hai mùa. Các bản phối được xây dựng theo màu sắc riêng của từng mascot, tạo điều kiện để nghệ sĩ thay đổi cách hát và hạn chế bị nhận ra quá sớm.

Khán giả và dàn cố vấn suy đoán danh tính nghệ sĩ thông qua giọng hát, cách xử lý ca khúc và phong cách trình diễn mộc hoàn toàn. Nghệ sĩ có thể chọn bẻ giọng, thay đổi dòng nhạc hoặc giấu đặc trưng biểu diễn. Phần nhìn được làm mới bằng hệ thống mascot chưa từng xuất hiện. Nhà sản xuất cho biết mỗi nhân vật có tạo hình, màu sắc và câu chuyện riêng.

Ở hai mùa trước, các mascot như Phượng Hoàng Lửa, Lady Mây, Bố Gấu, Voi Bản Đôn và Cú Tây Bắc tạo được nhận diện riêng trước khi nghệ sĩ lộ diện. Sân khấu năm nay tập trung mạnh vào khâu ánh sáng, đạo cụ. Hình ảnh được điều chỉnh theo ca khúc và câu chuyện của mascot qua từng tập. Quan trọng nhất là phần phối khí hướng đến việc làm rõ cá tính âm nhạc của nghệ sĩ.

Format biểu diễn và loại thí sinh về cơ bản giữ nguyên. Các mascot trải qua những vòng biểu diễn và nhận bình chọn. Nghệ sĩ có số phiếu thấp phải tháo mặt nạ, công bố danh tính. Manh mối được cung cấp theo từng giai đoạn để khán giả đối chiếu.

Sau hai mùa, khán giả đã quen với cách nghệ sĩ thay đổi giọng nói và đưa thông tin gây nhiễu. Mùa ba vì thế phải xử lý manh mối kỹ hơn để duy trì yếu tố bất ngờ. Chương trình trở lại khi thị trường gameshow âm nhạc có nhiều thay đổi. Ba năm qua, nhiều chương trình kết hợp truyền hình thực tế với concert xuất hiện. Ca sĩ mặt nạ 3 áp lực tạo sức hút từ chất lượng âm nhạc, câu chuyện sau mỗi lần lộ diện.

Chương trình thành công làm "sống lại" giọng ca thực lực như Lương Bích Hữu, Thùy Chi, Hoàng Hải...

Game show âm nhạc hiếm hoi hát live 100%

Ca sĩ mặt nạ mùa đầu lên sóng năm 2022, trở thành một trong những game show âm nhạc được chú ý trong năm. Chương trình tạo ra nhiều bản hit "bình cũ rượu mới" nhờ bản phối mới, ca sĩ thực lực hát live 100%.

Theo số liệu nhà sản xuất công bố, chương trình thu hút gần một tỷ lượt xem trên các nền tảng số sau bốn tháng. Cả 16 tập phát sóng đều có mặt trong top YouTube Trending.

Chương trình giành hai giải Mai Vàng 2022, gồm Chương trình truyền hình và nền tảng số được yêu thích nhất, Người dẫn chương trình được yêu thích nhất dành cho Trấn Thành.

Mùa hai phát sóng năm 2023 ghi nhận số liệu ấn tượng trên nền tảng số. Trong thời gian phát sóng, chương trình tạo ra khoảng 72.000 lượt thảo luận trên các nền tảng và đạt 1,3 tỷ lượt xem trên TikTok. Phần trình diễn Ngày mai người ta lấy chồng của Voi Bản Đôn (ca sĩ Anh Tú) thu hút hơn 13 triệu lượt xem.

The Masked Singer là đòn bẩy cho Anh Tú, Myra Trần và Lâm Bảo Ngọc.

Ca sĩ mặt nạ thành công tạo ra "kho nhạc", ở mùa một là Anh chưa thương em đến vậy đâu của Lady Mây - Myra Trần, Kiếp nào có yêu nhau của Phượng Hoàng Lửa - Hà Trần, Bước qua mùa cô đơn của Báo Mắt Biếc - Uyên Linh. Trong đó, Anh chưa thương em đến vậy đâu là sáng tác mới được giới thiệu tại chương trình, sau đó lan rộng trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội.

Sang mùa hai, Voi Bản Đôn - Anh Tú tạo dấu ấn với Ngày mai người ta lấy chồng, Khóa ly biệt và Duyên do trời, phận tại ta. Ong Bây Bi - Orange được chú ý qua Gặp lại năm ta 60, trong khi HippoHappy - Lâm Bảo Ngọc có Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác. Nhiều ca khúc tiếp tục được nghe và chia sẻ sau khi chương trình kết thúc, góp phần đưa tên tuổi các nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả.

Thành công lớn nhất ở mùa 2 là DatVietVAC mời được danh ca Hương Lan tham gia với vai trò thí sinh. Trong mascot Cú Tây Bắc, bà để lại nhiều ca khúc ấn tượng như Đưa em tìm động hoa vàng, Ngày xưa Hoàng Thị, Tình yêu màu nắng, hay bản mashup Buồn làm chi em ơi & Dang dở...

Dù sở hữu lượng xem và thảo luận cao, danh tính một số mascot mùa 2 bị đoán quá sớm. Đây là bài toán mùa ba phải giải quyết khi chương trình trở lại sau ba năm.