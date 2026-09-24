Đánh giá cán bộ theo vị trí việc làm, năng lực và sản phẩm công việc

TPO - Thủ tướng yêu cầu cụ thể hóa tiêu chí đánh giá cán bộ theo vị trí việc làm, năng lực và sản phẩm công việc; gắn kết quả cá nhân với kết quả của cơ quan, đơn vị. Kết quả đánh giá phải được sử dụng trong quy hoạch, đào tạo, điều động, bổ nhiệm và sàng lọc cán bộ.

Sáng 24/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 222 của Bộ Chính trị chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Cùng dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Thị Hiền; Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương.

Đánh giá kết quả đạt được, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Hải Phòng có những đổi mới khá căn bản. Đội ngũ cán bộ phát triển về chất lượng, tư duy đổi mới, trình độ và năng lực lãnh đạo, điều hành. Một số cán bộ cơ sở được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Toàn cảnh Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, sáng 24/9.

Thành ủy Hải Phòng đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 2026. Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng hai con số, quy mô GRDP đứng thứ ba cả nước.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận thành phố tập trung mở rộng không gian phát triển, tạo các động lực tăng trưởng mới, hình thành Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng, Khu kinh tế ven biển phía Nam và Khu thương mại tự do.

Trong 9 tháng, có 6 khu công nghiệp được thành lập, chấp thuận chủ trương đầu tư; 9 khu công nghiệp khởi công; thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 91/151 dự án. Hơn 2.400 căn nhà ở xã hội được hoàn thành, vượt kế hoạch đề ra.

Đây là những điều kiện quan trọng để Hải Phòng chuyển từ chuẩn bị đầu tư sang hình thành năng lực sản xuất, dịch vụ mới.

Thành phố cũng đã ban hành các chương trình, kế hoạch về chuyển đổi số, từng bước xây dựng hạ tầng và dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành. Chính quyền địa phương hai cấp vận hành cơ bản ổn định, dần đi vào nền nếp; chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp được cải thiện.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị.

Cụ thể hóa tiêu chí đánh giá cán bộ

Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy đổi mới mạnh mẽ việc quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Trung ương. Việc triển khai phải gắn với chương trình hành động, phân công rõ nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành; thường xuyên kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả.

Trong công tác cán bộ, thành phố cần rà soát chất lượng, việc bố trí và sử dụng đội ngũ, trước hết ở cấp xã, phường. Việc rà soát phải căn cứ đặc điểm, khối lượng công việc và yêu cầu phát triển của từng địa bàn. Đặc biệt chú trọng năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Thủ tướng yêu cầu cụ thể hóa tiêu chí đánh giá cán bộ theo vị trí việc làm, năng lực và sản phẩm công việc; gắn kết quả cá nhân với kết quả của cơ quan, đơn vị. Kết quả đánh giá phải được sử dụng trong quy hoạch, đào tạo, điều động, bổ nhiệm và sàng lọc cán bộ.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 13% trở lên trong năm 2026, Hải Phòng cần thường xuyên rà soát kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn, dự án trọng điểm và hoạt động của doanh nghiệp.

Ông Lê Ngọc Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Thủ tướng lưu ý Hải Phòng cần xác định những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài phù hợp với định hướng phát triển của thành phố. Việc thu hút đầu tư phải gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, tạo điều kiện để các doanh nghiệp này tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp nước ngoài. Tiếp tục phát huy lợi thế cảng biển, phát triển cảng biển xanh, thông minh, trung tâm logistics quốc tế; tăng cường kết nối giao thông và liên kết vùng.

Thành phố phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026; xử lý các dự án tồn đọng kéo dài và đưa cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp vào sử dụng theo quy định. Có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu lao động, đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp.

Tiếp thu các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, ông Lê Ngọc Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, ngay sau hội nghị, thành phố sẽ chỉ đạo các bộ phận liên quan xây dựng chương trình hành động và khẩn trương tổ chức thực hiện.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 3 tháng cuối năm và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ cũng sẽ được đưa vào kế hoạch hành động để thành phố nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu được giao.