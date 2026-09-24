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Hà Nội xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp

Trần Hoàng

TPO - Tại xã Hát Môn (TP Hà Nội), có hơn 500 trường hợp vi phạm đất đai. Xã đã tổ chức cưỡng chế các trường hợp vi phạm lớn, có tâm lý “chây ỳ” trước để nêu gương. Chính hành động quyết liệt này đã thay đổi nhận thức của người dân, nhiều hộ xin tự tháo dỡ, khắc phục hậu quả.

Ngày 24/9, UBND xã Hát Môn thông tin, thực hiện kế hoạch cao điểm rà soát vi phạm đất đai, UBND xã Hát Môn đã phối hợp cùng Công an xã và các thôn dân cư rà soát toàn bộ địa bàn. Kết quả rà soát ghi nhận tổng cộng 575 trường hợp vi phạm thuộc diện tập trung xử lý. Các hình thức vi phạm chủ yếu bao gồm xây dựng nhà ở, nhà xưởng, nhà quản lý, chuồng trại, tường bao, sân trên đất nông nghiệp, đất công ích và đất do Nhà nước quản lý.

Phân loại cụ thể các dạng vi phạm gồm: 216 trường hợp vi phạm sử dụng đất vào mục đích để ở, phi nông nghiệp; 354 trường hợp xây dựng nhà quản lý, nhà trông coi phục vụ sản xuất nông nghiệp có diện tích vượt quá 20 m²; 5 trường hợp lấn, chiếm đất công do Nhà nước quản lý.

Xét theo địa bàn các xã cũ trước khi sáp nhập, số lượng vi phạm ghi nhận cụ thể gồm: khu vực xã Hiệp Thuận cũ có 302 trường hợp, xã Tam Thuấn cũ có 79 trường hợp, xã Liên Hiệp cũ có 60 trường hợp, xã Ngọc Tảo cũ có 49 trường hợp, xã Tam Hiệp cũ có 46 trường hợp và xã Thanh Đa cũ có 39 trường hợp.

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Một công trình vi phạm trên đất nông nghiệp tại xã Hát Môn tự tháo dỡ

Cưỡng chế những trường hợp 'chây ì' để làm gương

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND xã Hát Môn nhấn mạnh xã đã tổ chức công tác xử lý với tinh thần kiên quyết, làm thực chất và triệt để. Vào cuối năm 2025, xã khởi động đợt cưỡng chế đầu tiên đối với 3 hộ có diện tích xây dựng vi phạm lớn nhất, cùng có tâm lý “chây ỳ” nhất để làm điểm. Ban đầu, người dân vẫn mang tâm lý chủ quan, cho rằng lực lượng chức năng xuống "cùng lắm chỉ tháo dỡ qua loa tấm tôn rồi thôi", làm mang tính hình thức. Tuy nhiên, đợt ra quân này, xã đã cho máy múc san phẳng công trình, múc toàn bộ nền móng và hoàn trả mặt bằng đúng nghĩa.

Theo đại diện xã, chính hành động quyết liệt này đã tạo bước ngoặt lớn, thay đổi nhận thức của người dân. Đến đợt xử lý tiếp theo với gần 50 hộ, khi thấy xã ra quân cưỡng chế thực sự chứ "không nói chơi", các hộ gia đình đã chủ động xin tự tháo dỡ và khắc phục hậu quả.

Tính từ đầu năm đến nay, thông qua công tác lập hồ sơ cưỡng chế kết hợp tuyên truyền, vận động, xã đã ghi nhận thêm hơn chục hộ tự giác khắc phục. Đến nay, trong tổng số 216 trường hợp vi phạm đất nông nghiệp, xã đã giải quyết dứt điểm 66 trường hợp (bao gồm cả cưỡng chế và tự khắc phục).

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Một nhà xưởng đang sản xuất hạt vi nhựa rộng gần 2.000m2, vi phạm đất đai, gây ô nhiễm sẽ bị lực lượng chức năng xã Hát Môn cưỡng chế trong thời gian tới

“Việc người dân cơi nới, xây nhà gạch, bê tông cốt thép kiên cố hoặc bán kiên cố và sử dụng sai mục đích nông nghiệp đều là vi phạm và phải xử lý nghiêm minh”, vị này chia sẻ.

Cụ thể về tiến độ xử lý hồ sơ được ghi nhận trong báo cáo chính thức của UBND xã Hát Môn cho thấy: Đối với 216 trường hợp vi phạm mục đích để ở, phi nông nghiệp, xã đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 189/216 trường hợp (đạt tỷ lệ 87,5%); 27 trường hợp còn lại đang tiếp tục được lập biên bản để xử lý theo quy định. Trong số các trường hợp đã lập hồ sơ, xã đã ban hành 117 quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, ban hành 85 quyết định cưỡng chế và đã xử lý xong 66 trường hợp. Đối với các trường hợp còn lại, UBND xã tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và triển khai theo đúng trình tự pháp luật.

Đối với 354 trường hợp xây dựng nhà quản lý, nhà trông coi > 20 m², qua công tác tuyên truyền, vận động, đến nay 100% hộ gia đình (354/354 trường hợp) đã ký cam kết và tự giác tháo dỡ phần diện tích công trình vượt quá 20 m².

Để duy trì kỷ cương và ngăn chặn tái phạm, UBND xã Hát Môn tập trung thực hiện 3 nhóm giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, đó là tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn: Kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm mới ngay từ khi mới phát sinh, quyết không để xây dựng mới, cơi nới hoặc sử dụng đất sai mục đích; Rà soát, hoàn thiện hồ sơ tồn đọng: Ưu tiên xử lý các trường hợp vi phạm mục đích ở, phi nông nghiệp, các trường hợp không chấp hành việc tự khắc phục và các trường hợp có nguy cơ phức tạp; Giám sát chặt chẽ sau khắc phục...

Trần Hoàng
#Xử lý vi phạm đất đai #Hà Nội #Cưỡng chế đất #Vi phạm đất nông nghiệp #Chính sách quản lý đất đai #Xã Hát Môn #hàng trăm trường hợp vi phạm #tự nguyện tháo dỡ

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