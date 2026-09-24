Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Cầu Nhật Tân xuất hiện loạt biển báo, vạch khoảng cách mới

Thanh Hà

TPO - Lực lượng chức năng tiến hành lắp biển báo, kẻ vạch khoảng cách trên cầu Nhật Tân, Hà Nội.

tp-c_cau-nhat-ta.jpg
Ghi nhận của phóng viên sáng 24/9, cầu Nhật Tân (Hà Nội) xuất hiện hệ thống biển báo và vạch khoảng cách mới.
tp-c_cau-nhat-tan.jpg
Hệ thống biển báo khoảng cách được lắp dọc lan can cầu phía bên phải theo chiều di chuyển của phương tiện. Khoảng cách 0m, 50m, 100m, 150m, và 200m.
tp-c_cau-nhat-tan-6578.jpg
Biển khoảng cách 0m.
tp-c_cau-nhat-tan-4911.jpg
Các vạch khoảng cách được kẻ trên làn ô tô.
tp-c_cau-nhat-tan-6704.jpg
Vạch khoảng cách nằm ở tim làn đường dành cho ô tô, tương ứng với các biển báo được đặt bên tay phải.
tp-c_cau-nhat-tan-8002.jpg
Trước đó, đầu tháng 9/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Xây dựng khảo sát thực địa tại cầu Nhật Tân và thống nhất phương án điều chỉnh hạ tầng, nhằm phòng ngừa tai nạn liên hoàn, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.
anh-1j.jpg
Liên ngành thống nhất giải pháp bổ sung hệ thống biển cảnh báo khoảng cách, điều chỉnh quy định tốc độ trên từng làn xe, đồng thời bổ sung hệ thống phản quang và sơn lại vạch đường.
Thanh Hà
#Cầu Nhật Tân #Biển báo giao thông #Vạch kẻ đường #An toàn giao thông #Cảnh sát giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe