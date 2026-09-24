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Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm Trợ lý Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng

Trường Phong

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Sáng 24/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Lê Trung Kiên đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Công Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

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Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao quyết định và chúc mừng ông Lê Công Thành. Ảnh: Q.T.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định ông Nguyễn Trung Thành thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Quốc Oai; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Hát Môn.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định ông Phùng Huy Diễn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiều Phú; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Quốc Oai, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Quốc Oai.

tienphong-249canbo.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Q.T.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định ông Lý Hoàng Kiên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiều Phú, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Kiều Phú.

Trường Phong
#Ban Bí thư #Công tác nhân sự #Bổ nhiệm trợ lý Bí thư Hà Nội #Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng

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