Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước cuốn cùng ô tô ở Đồng Nai

TPO - Sau 3 ngày huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ là nạn nhân trong vụ ô tô bị nước cuốn tại khu vực hồ Xa Cát, phường Bình Long, TP.Đồng Nai.

Sáng 24/9, trao đổi với phóng viên, ông Đặng Hoàng Thái, Chủ tịch UBND phường Bình Long, TP.Đồng Nai, cho biết: Khoảng 60 người thuộc nhiều lực lượng được huy động tổ chức tìm kiếm nạn nhân trong vụ ô tô bị nước cuốn trên địa bàn.

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Đến khoảng 9h cùng ngày, tại hiện trường, các lực lượng đã tìm thấy một thi thể là nạn nhân trong vụ việc kể trên.

Theo Công an phường Bình Long, nạn nhân được xác định là chị T.T.B.L. (sinh năm 1980, thường trú tại khu phố Phú Thịnh, phường An Lộc, TP.Đồng Nai).

Hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm chiếc ô tô bị nước cuốn.

Thi thể nạn nhân xấu số đã được tìm thấy, các lực lượng tiến hành đưa thi thể lên bờ

Trước đó, ngày 22/9, trên địa bàn phường Bình Long xảy ra mưa lớn, nước đổ về sông suối, mạnh.

Khoảng 17h cùng ngày, tại đường Sư Vạn Hạnh, khu phố Xa Cam, phường Bình Long, người dân phát hiện một ô tô màu trắng bị dòng nước cuốn trôi nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Long phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TP.Đồng Nai), lực lượng quân sự, dân phòng và các đơn vị liên quan triển khai tìm kiếm.

Các lực lượng tìm kiếm trên hồ Xa Cát. Ảnh:CACC

Các lực lượng đã huy động nhân lực và phương tiện chuyên dụng, tổ chức rà soát dọc các tuyến thoát nước, khu vực ngập sâu, những vị trí có dòng nước chảy mạnh và khu vực hồ Xa Cát, để tìm kiếm nạn nhân nghi mất tích trong vụ việc.