Đồng Nai: Đường dân sinh sát nách cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị 'băm nát'

TPO - Nhiều tuyến đường dân sinh tại Đồng Nai bị hư hỏng, xuống cấp sau thời gian phục vụ vận chuyển đất, đá, vật liệu cho các dự án trọng điểm. Dù cơ quan chức năng nhiều lần kiến nghị khắc phục, việc hoàn trả lại mặt đường đến nay vẫn chưa được thực hiện đầy đủ.

Clip: Người dân mỏi mòn chờ đợi đơn vị thi công công trình trọng điểm hoàn trả lại đường.

Người dân dọc tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (TP. Đồng Nai) phản ánh việc một số tuyến đường tỉnh, đường dân sinh bị ảnh hưởng trong quá trình thi công nhưng chưa được hoàn trả, gây khó khăn cho sinh hoạt.

Đại diện Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Xây dựng cho biết, dự kiến cuối tháng 9 và đầu tháng 10 đơn vị sẽ triển khai sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường dân sinh, đường địa phương và đường phục vụ vận chuyển vật liệu bị ảnh hưởng trong quá trình thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn Đồng Nai.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án 85, nguyên nhân việc hoàn trả một số tuyến đường bị chậm là do thời gian qua trên địa bàn TP. Đồng Nai thường xuyên xảy ra mưa lớn, ảnh hưởng đến quá trình thi công. Bên cạnh đó, một số hạng mục phụ trợ của dự án vẫn đang được hoàn thiện, trong đó có trạm thu phí.

Ban Quản lý dự án 85 cho biết, sau khi các hạng mục được hoàn thiện đồng bộ, các đơn vị sẽ tổ chức hoàn trả đường, không tiếp tục sử dụng các tuyến đường dân sinh để phục vụ thi công.

Tuyến đường Bưng Môn sau nhiều lần phản ánh các đơn vị đã tiến hành đổ đá lấp, san gạt các ổ voi, ổ gà.

Trước đó, Sở Xây dựng Đồng Nai có văn bản gửi Bộ Xây dựng, phản ánh tình trạng nhiều tuyến đường trên địa bàn bị ảnh hưởng trong quá trình triển khai Dự án thành phần 2 thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, quá trình thi công các dự án kéo theo hoạt động vận chuyển đất, đá, vật liệu xây dựng với lưu lượng lớn, trong đó có nhiều phương tiện tải trọng lớn. Việc này đã tác động đến nhiều tuyến đường dân sinh, đường địa phương và đường phục vụ vận chuyển vật liệu.

Các tuyến đường được cơ quan chức năng ghi nhận bị ảnh hưởng gồm Phước Bình, Bàu Cạn, Bưng Môn, các tuyến đường nội bộ Khu tái định cư Long An, đường khai thác đá 3 và đường Đinh Bộ Lĩnh.

Việc chỉ đổ đá, san gạt lấp các ổ voi, ổ gà trên các tuyến đường, chỉ sau vài trận mưa tuyến đường vẫn nguyên như cũ.

Qua kiểm tra, Sở Xây dựng xác định một số tuyến, đoạn đường bị hư hỏng, xuống cấp cục bộ mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, hệ thống thoát nước tại một số khu vực cũng chưa được khơi thông, nạo vét. Một số mương, cống, đoạn suối và kênh thoát nước chưa bảo đảm khả năng tiêu thoát nước, có nguy cơ gây ngập úng cục bộ khi xảy ra mưa lớn.

Tại một số nút giao, cầu vượt và đoạn tuyến bị ảnh hưởng, hệ thống chiếu sáng, lưới chắn an toàn cùng các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông cũng chưa được khắc phục, hoàn trả và bổ sung đầy đủ.

Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết đã nhiều lần có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 85, các nhà thầu thi công và đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục những ảnh hưởng do quá trình triển khai dự án. Tuy nhiên, đến nay việc khắc phục các tồn tại nêu trên vẫn chưa hoàn thành. Sở này cũng chưa xác định cụ thể trách nhiệm của từng nhà thầu đối với từng tuyến đường bị hư hỏng.