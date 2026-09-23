Viettel Telecom thắng lớn tại YouTube Works Awards Vietnam 2026 với chiến dịch 'Dân chơi 5G'

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) vừa ghi dấu ấn đậm nét tại lễ trao giải YouTube Works Awards Vietnam 2026 thuộc khuôn khổ sự kiện YouTube Festival 2026 khi chiến dịch Tết “Dân chơi 5G” xuất sắc giành trọn giải thưởng cao nhất – Best of Vietnam, cùng hàng loạt hạng mục danh giá khác.

YouTube Works Awards là giải thưởng thường niên uy tín toàn cầu do Google tổ chức nhằm tôn vinh những chiến dịch truyền thông sáng tạo, đột phá và mang lại hiệu quả kinh doanh vượt trội trên nền tảng YouTube.

Vượt qua các đề cử nổi bật trong năm, chiến dịch Tết “Dân chơi 5G” đã chinh phục hội đồng giám khảo và được vinh danh 3/9 hạng mục giải thưởng bằng cách tiếp cận mới mẻ: bình dân hóa công nghệ 5G, biến kết nối tốc độ cao thành cầu nối gắn kết gia đình và cộng đồng trong dịp Tết cổ truyền.

Thành tích nổi bật của Viettel tại YouTube Works Awards Vietnam 2026:

Best of Vietnam (Quán quân – Chiến dịch xuất sắc nhất trên nền tảng YouTube): Tôn vinh chiến dịch dẫn đầu về tư duy chiến lược, tính sáng tạo và hiệu quả truyền thông tổng thể.

Tôn vinh chiến dịch dẫn đầu về tư duy chiến lược, tính sáng tạo và hiệu quả truyền thông tổng thể. Best of Festive (Chiến dịch mùa lễ hội ấn tượng nhất): Ghi nhận thông điệp chạm tới cảm xúc công chúng cùng chiến lược tiếp cận bùng nổ trong mùa cao điểm Tết.

Ghi nhận thông điệp chạm tới cảm xúc công chúng cùng chiến lược tiếp cận bùng nổ trong mùa cao điểm Tết. Multiformat Storytelling (Á quân – Chiến dịch Kể chuyện đa định dạng): Đánh giá cao năng lực tối ưu hóa nội dung linh hoạt qua đa dạng định dạng (Shorts, video dài, livestream) trên mọi thiết bị và nền tảng.

Chiến dịch “Dân chơi 5G” được triển khai dịp Tết Nguyên Đán 2026 nhằm mục đích giới thiệu 5G Family – tính năng đi kèm nhiều ưu đãi và chính sách thiết thực giúp các thành viên trong gia đình dễ dàng kết nối và chia sẻ tiện ích viễn thông trên cùng một nền tảng.

Để minh họa rõ nét cho tiện ích của 5G Family, Viettel Telecom công chiếu phim ngắn “Dân chơi 5G – Tới bến tới bờ”. Bộ phim lấy bối cảnh những ngày cận Tết, xoay quanh nhân vật ông An (do NSND Tự Long thủ vai).

Câu chuyện bắt đầu khi người thân của ông An không thể về quê đoàn viên. Không chấp nhận đón Tết xa cách, ông An quyết định thực hiện chuyến hành trình xuyên Việt để đoàn tụ cùng con cháu. Trên chặng đường đó, ông không hề đơn độc. Nhờ tính năng nhóm của 5G Family, cả gia đình đã cùng nhau “sum vầy” theo một cách rất khác, tận dụng kết nối 5G tốc độ cao để đồng hành “online” cùng ông An trong mọi khoảnh khắc thú vị nhất của chuyến đi.

Hình ảnh ông An thành thạo sử dụng công nghệ để kết nối người thân mang đến một góc nhìn mới mẻ và truyền cảm hứng: Người lớn tuổi hoàn toàn có thể làm chủ dòng chảy công nghệ nếu nó đủ thân thiện và hữu ích. Công nghệ 5G và các giải pháp số của Viettel đang dần trở thành sợi dây vô hình nhưng bền chặt, giúp sự gần gũi về mặt cảm xúc lấp đầy những khoảng cách về địa lý.

Phim ngắn “Dân chơi 5G – Tới bến tới bờ” hiện ghi nhận hơn 25,6 triệu lượt xem trên YouTube. Buzzmetrics cũng ghi nhận chiến dịch tạo được lượng thảo luận tự nhiên trên mạng xã hội, với hai đỉnh thảo luận sau khi phim ra mắt và khi câu chuyện tiếp tục được người dùng chia sẻ trên Threads.

Cú “hat-trick” giải thưởng tại YouTube Works Awards 2026 cho chiến dịch “Dân chơi 5G” là minh chứng rõ nét cho vị thế tiên phong của Viettel Telecom trong cả năng lực hạ tầng số lẫn nghệ thuật truyền thông sáng tạo tại Việt Nam.

Thành tích càng có ý nghĩa khi YouTube hiện tiếp cận tới 93% người dùng Internet Việt Nam mỗi ngày. Trên một trong những nền tảng video có độ phủ lớn nhất thị trường, việc giành giải thưởng cao nhất cho thấy dấu ấn của Viettel không chỉ ở quy mô truyền thông, mà còn ở khả năng biến một sản phẩm công nghệ thành câu chuyện đủ gần gũi để người dùng xem, nhớ và chia sẻ./.