Giá vàng đồng loạt giảm

TPO - Sáng nay (23/9), giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm hơn 1 triệu đồng/lượng, trong bối cảnh giá vàng thế giới đi xuống. Vàng miếng SJC phổ biến quanh 145 triệu đồng/lượng.

Lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Mức giảm tương tự cũng được ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác. DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cùng đưa giá bán vàng miếng SJC về quanh 145,5 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng miếng, thị trường vàng nhẫn cũng hạ nhiệt. Vàng nhẫn Phú Quý được niêm yết ở mức 142,2 - 145,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với sáng 22/9.

Giá vàng nhẫn nhiều thương hiệu cao hơn vàng miếng SJC (ảnh: N.M).

Đáng chú ý, giá vàng nhẫn tại một số thương hiệu vẫn cao hơn vàng miếng SJC ở chiều bán ra. Vàng nhẫn DOJI được niêm yết 142 - 146 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng ở mức 142,3 - 146,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng ở mức 4.339 USD/ounce, giảm khoảng 6 USD so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,1 triệu đồng/lượng.

Với mức này, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 8,4 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này đã thu hẹp đáng kể so với giai đoạn mức chênh lệch lên tới hàng chục triệu đồng/lượng.

Trái với diễn biến của vàng, giá bạc trong nước sáng nay gần như đi ngang. Bạc thỏi tại Phú Quý, DOJI và Bảo Tín Minh Châu được giao dịch quanh 2,2 - 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - bán ra.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.635 đồng/USD, giảm 5 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết 25.830 - 26.210 đồng/USD (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên trước.