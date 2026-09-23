Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

VinFast Kinet: Hai pin 1,5 kWh mang lại lợi thế gì khi vận hành?

P.V

Cấu hình sử dụng hai pin song song đi cùng động cơ công suất tối đa 5.200 W trên VinFast Kinet vừa mang tới khả năng vận hành mạnh mẽ, vừa đảm bảo tầm vận hành thoải mái cho nhu cầu di chuyển đô thị.

Với những mẫu xe máy điện hướng tới phong cách thể thao, sức mạnh động cơ và khả năng đáp ứng trong từng nhịp ga là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm người lái. Trên VinFast Kinet, xe được trang bị hai pin LFP dung lượng 1,5 kWh, kết hợp cùng động cơ có công suất tối đa 5.200 W.

Cấu hình này góp phần tạo nên đặc tính vận hành nổi bật của Kinet. Xe có khả năng tăng tốc 0-50 km/h trong dưới 6 giây và đạt tốc độ tối đa 90 km/h, phù hợp với nhóm người dùng đề cao phản hồi tay ga nhanh và cảm giác vận hành mạnh mẽ.

Sức mạnh này mang lại sự chủ động trong nhiều tình huống sử dụng thực tế, từ tăng tốc khi cần vượt, nhập làn tới di chuyển trên những tuyến đường có tốc độ lưu thông cao. Đây cũng là một trong những yếu tố tạo nên chất thể thao khác biệt của Kinet so với các mẫu xe máy điện phục vụ nhu cầu di chuyển cơ bản.

1-9426.jpg
Hai pin LFP dung lượng 1,5 kWh trên VinFast Kinet được thiết kế song song trong cùng hệ thống điện của xe.

Bên cạnh đặc tính vận hành, hai pin 1,5 kWh tạo tổng dung lượng 3 kWh, cho phép Kinet di chuyển tới 145 km.

Theo nhiều người dùng, nếu quãng đường đi làm mỗi ngày chỉ 10-20 km, xe có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển cả tuần trước khi cần bổ sung năng lượng. Tầm hoạt động lớn cũng mở rộng phạm vi sử dụng của Kinet ra ngoài những hành trình quen thuộc trong nội đô. Người dùng có thể lựa chọn xe cho những chuyến đi xa hơn vào cuối tuần hoặc di chuyển tới khu vực ngoại thành mà không phải tính toán điểm bổ sung năng lượng.

Với nhóm khách hàng có cường độ sử dụng lớn, lợi thế còn nằm ở khả năng đổi pin. Khi pin gần cạn, chủ xe có thể tới hệ thống tủ đổi pin V-Green đã phủ khắp 34 tỉnh, thành để thay pin và tiếp tục hành trình. Quá trình đổi pin mất khoảng 2 phút, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ bổ sung năng lượng và phù hợp với những người cần duy trì lịch trình di chuyển liên tục.

Hai pin trên Kinet có tổng dung lượng 3 kWh, cho phạm vi di chuyển tới 145 km.
Hai pin trên Kinet có tổng dung lượng 3 kWh, cho phạm vi di chuyển tới 145 km.

Hiện tại, Kinet cho phép khách hàng lựa chọn giữa mua pin hoặc thuê và đổi pin. Với phương án thuê pin, người dùng có thể tận dụng hệ thống tủ đổi pin khi cần bổ sung năng lượng nhanh. Trường hợp mua pin, khách hàng có thể chủ động sạc và bảo quản pin tại nhà. Hai phương án giúp người dùng lựa chọn cách sử dụng phù hợp với nhu cầu di chuyển và điều kiện cá nhân.

VinFast Kinet có giá niêm yết từ 40 triệu đồng. Người mua xe đến hết ngày 31/8/2026 được hỗ trợ 2% giá trị xe, tương đương 100% lệ phí trước bạ. Với phương án thuê pin, khách hàng được miễn phí thuê trong một năm, có thể quy đổi thành tiền mặt trị giá 3,6 triệu đồng và miễn phí đổi pin tối đa 10 lần/tháng đến hết ngày 30/6/2028. Đặc biệt, khách hàng đã sở hữu ô tô hoặc xe máy điện VinFast được hỗ trợ thêm tới 2 triệu đồng khi mua xe máy mới, nâng tổng ưu đãi khách hàng có thể nhận được lên tới 6,4 triệu đồng.

P.V
#VinFast Kinet

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe