Quảng Ninh - TKV thống nhất tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Truyền thống Công nhân Vùng mỏ

Thành ủy Quảng Ninh vừa có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), thống nhất phương án tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026), dự kiến diễn ra tối 7/11 tại Quảng trường 12/11, phường Cẩm Phả.

Buổi làm việc do đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Quảng Ninh chủ trì, cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy và lãnh đạo các sở, ngành. Về phía TKV có Tổng Giám đốc Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân cùng đại diện các ban chuyên môn.

Nhiều hoạt động đã hoàn thành, đúng tiến độ

Theo báo cáo, tính đến 20/9, các hoạt động tuyên truyền trong chiến dịch "Quảng Ninh và Than" cơ bản bám sát kế hoạch. Đáng chú ý là seri phim tài liệu 3 tập "Ngành Than đồng hành cùng đất nước"; chương trình truyền hình "Thợ mỏ vào ca" (đã hoàn thành 29/35 tập); cùng phong trào thi đua sản xuất, đăng ký công trình chào mừng.

Từ nay đến 12/11, thành phố tiếp tục phối hợp với TKV hoàn thiện ấn phẩm "Vùng vàng đen của Tổ quốc", tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng, tuần phim "Vùng mỏ anh hùng", triển lãm chuyên đề và Giải Marathon Quốc tế "Di sản Hạ Long 2026".

Về phía TKV, tập đoàn đang gấp rút hoàn thiện phim tài liệu 90 năm, gắn biển 11 công trình chào mừng, tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2026, gặp mặt cán bộ lão thành, Anh hùng Lao động, văn nghệ sĩ, nhà báo tiêu biểu, cùng đoàn đại biểu viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại các khu di tích lịch sử trên địa bàn Quảng Ninh.

Lễ kỷ niệm dự kiến tổ chức tối 7/11 tại Quảng trường 12/11

Hội nghị thống nhất: Lễ kỷ niệm dự kiến tổ chức vào tối 7/11/2026 tại Quảng trường 12/11, phường Cẩm Phả, TP Quảng Ninh, thời lượng khoảng 90 phút, truyền hình trực tiếp trên sóng Truyền hình Quảng Ninh, VTV1 và livestream trên các nền tảng mạng xã hội của TKV.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn cảm ơn sự chỉ đạo, phối hợp của Thành ủy và UBND thành phố, đồng thời nhấn mạnh các nội dung cần tiếp tục triển khai để đảm bảo lễ kỷ niệm diễn ra đúng kế hoạch.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với TKV, bảo đảm Lễ kỷ niệm được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, thiết thực

Đồng chí Vũ Quyết Tiến đánh giá cao sự chủ động của TKV, đồng thời yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, sớm thành lập Ban tổ chức, phân rõ cơ quan chủ trì - đơn vị phối hợp; xây dựng phương án cụ thể về thời gian, địa điểm, quy mô, thành phần đại biểu và các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, giao thông, hạ tầng viễn thông, vệ sinh môi trường.

Về công tác tuyên truyền, lãnh đạo Thành ủy yêu cầu triển khai đợt cao điểm trước, trong và sau lễ kỷ niệm; các cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình đẩy mạnh chuyên trang, chuyên mục gắn truyền thống ngành Than với sự phát triển của thành phố, lan tỏa giá trị "Kỷ luật và Đồng tâm" của Vùng mỏ trong cán bộ, công nhân, người lao động và nhân dân.