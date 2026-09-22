Minh Triệu Watch – Cửa hàng mua bán đồng hồ cũ uy tín tại Hà Nội & TP.HCM

Minh Triệu Watch – Đồng hồ Minh Triệu là địa chỉ chuyên mua bán, thu mua và trao đổi đồng hồ cũ tại Hà Nội, phục vụ khách hàng có nhu cầu sở hữu, bán lại hoặc tìm kiếm những mẫu đồng hồ chính hãng đã qua sử dụng.

Với định hướng tập trung vào đồng hồ cao cấp và đồng hồ đã qua sử dụng, Minh Triệu Watch hướng đến quy trình giao dịch rõ ràng, kiểm tra sản phẩm kỹ lưỡng và tư vấn dựa trên tình trạng thực tế của từng chiếc đồng hồ.

Mua bán đồng hồ cũ tại Hà Nội

Thị trường đồng hồ cũ ngày càng đa dạng với nhiều thương hiệu như Rolex, Omega, Cartier, Longines, Hublot, Franck Muller, Chopard, Piaget, Vacheron Constantin, Patek Philippe…

Tuy nhiên, khi mua đồng hồ đã qua sử dụng, khách hàng thường quan tâm đến nguồn gốc, tình trạng máy, ngoại hình, năm sản xuất, phụ kiện đi kèm và tính nguyên bản của sản phẩm.

Tại Minh Triệu Watch, mỗi chiếc đồng hồ được xem xét dựa trên nhiều yếu tố trước khi tư vấn giao dịch, bao gồm:

* Thương hiệu và mã/reference của đồng hồ.

* Tình trạng vỏ, mặt số, kim và dây.

* Tình trạng bộ máy và khả năng vận hành.

* Độ nguyên bản của các linh kiện.

* Phụ kiện đi kèm như hộp, sổ, thẻ hoặc giấy tờ.

* Lịch sử sử dụng và bảo dưỡng nếu có thông tin.

* Giá trị thị trường tại thời điểm giao dịch.

Nhờ đó, khách hàng có thêm cơ sở để đưa ra quyết định khi mua bán đồng hồ cũ tại Hà Nội.

Thu mua đồng hồ cũ, đồng hồ cao cấp

Bên cạnh hoạt động mua bán, Đồng hồ Minh Triệu còn tiếp nhận thu mua đồng hồ cũ từ khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng.

Các sản phẩm được quan tâm gồm đồng hồ cơ, đồng hồ vàng, đồng hồ cao cấp và nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thị trường.

Giá thu mua phụ thuộc vào từng sản phẩm cụ thể. Những yếu tố như thương hiệu, reference, chất liệu, tình trạng, độ nguyên bản, phụ kiện và nhu cầu thị trường đều có thể ảnh hưởng đến giá trị đồng hồ.

Khách hàng nên cung cấp hình ảnh rõ ràng của đồng hồ, mã reference và các giấy tờ liên quan để được tư vấn sơ bộ trước khi thực hiện giao dịch.

Đồng hồ Minh Triệu – Địa chỉ giao dịch tại Hà Nội

Minh Triệu Watch – Đồng hồ Minh Triệu hiện có địa chỉ tại 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Khách hàng tại Hà Nội có thể liên hệ trước để được tư vấn về sản phẩm, kiểm tra đồng hồ hoặc trao đổi nhu cầu mua bán, thu mua.

Do đặc thù kinh doanh đồng hồ cao cấp và đồng hồ đã qua sử dụng, khách hàng nên liên hệ đặt lịch trước khi đến để việc kiểm tra và giao dịch được thuận tiện.

Mua bán đồng hồ cũ tại TP.HCM

Ngoài khách hàng tại Hà Nội, Minh Triệu Watch cũng hướng đến phục vụ khách hàng có nhu cầu mua bán và thu mua đồng hồ cũ tại TP.HCM.

Khách hàng ở xa có thể gửi hình ảnh, video, thông tin reference và giấy tờ liên quan để được tư vấn trước. Tùy từng trường hợp, phương án giao dịch và kiểm tra sản phẩm sẽ được trao đổi cụ thể với khách hàng.

Vì sao nên kiểm tra kỹ khi mua đồng hồ cũ?

Một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng có thể có tình trạng khác nhau dù cùng một reference. Vì vậy, không nên chỉ dựa vào hình thức bên ngoài hoặc giá bán để đánh giá.

Đặc biệt với đồng hồ cao cấp, việc kiểm tra reference, bộ máy, vỏ, mặt số, kim, dây, độ nguyên bản và phụ kiện có thể giúp khách hàng hiểu rõ hơn về chiếc đồng hồ trước khi giao dịch.

Minh Triệu Watch chú trọng cung cấp thông tin sản phẩm dựa trên tình trạng thực tế, giúp khách hàng có thêm thông tin trước khi quyết định mua hoặc bán đồng hồ cũ.

Minh Triệu Watch – Đồng hồ Minh Triệu

Nếu bạn đang tìm kiếm cửa hàng mua bán đồng hồ cũ uy tín tại Hà Nội, cần thu mua đồng hồ cũ, hoặc muốn tìm hiểu giá trị một chiếc đồng hồ cao cấp đã qua sử dụng, có thể liên hệ Minh Triệu Watch – Đồng hồ Minh Triệu để được tư vấn.

Minh Triệu Watch – Đồng hồ Minh Triệu

📍 Địa chỉ: 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

☎️ Hotline: 096.77.00000

🌐 Website: donghominhtrieu.vn