Nhà máy sản xuất ray đường sắt cao tốc đầu tiên của Hòa Phát đạt gần 70% tiến độ

Đến tháng 9/2026, dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất đã hoàn thành gần 70% tiến độ. Từ tháng 10, dự án dự kiến bước vào cao điểm lắp đặt, chạy thử thiết bị, hướng tới cho ra sản phẩm ray đường sắt cao tốc đầu tiên vào quý I/2027.

Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất có công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Đến tháng 9/2026, dự án đã hoàn thành gần 70% tiến độ.

Hiện các hạng mục đang được đẩy nhanh thi công, tập trung vào hoàn thiện kết cấu nhà xưởng và lắp đặt thiết bị công nghệ. Dự án sử dụng dây chuyền công nghệ của Tập đoàn SMS group (Đức), trong đó có hệ thống giá cán bốn trục linh hoạt, độ chính xác cao.

Toàn cảnh dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất.

Ông Nguyễn Minh Đức – Phó Ban dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất cho biết, chúng tôi đang tập trung thi công song song nhiều hạng mục từ mặt bằng, kết cấu nhà xưởng, đường vận chuyển, cầu trục đến các hệ thống điện, nước và hạ tầng phụ trợ.

“Khu vực nào đủ điều kiện sẽ bàn giao và tiến hành lắp đặt ngay, qua đó tận dụng tối đa mặt bằng, nhân lực và bám sát tiến độ chung của dự án. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay, nhằm chuẩn bị đầy đủ điều kiện tiếp nhận hệ thống thiết bị công nghệ do Tập đoàn SMS cung cấp”, ông Đức nói.

Theo kế hoạch, từ tháng 10/2026, nhà máy sẽ bước vào giai đoạn cao điểm tiếp nhận, lắp đặt, điều chỉnh và chạy thử thiết bị. Quá trình này có sự giám sát, phối hợp kỹ thuật của đội ngũ chuyên gia SMS.

Hòa Phát sử dụng dây chuyền công nghệ sản xuất ray của Tập đoàn SMS (Đức)

Cùng với thi công, Hòa Phát phối hợp với Tập đoàn SMS và Trường Vật liệu - Đại học Bách khoa tổ chức đào tạo kỹ sư, nhân sự kỹ thuật nhằm chuẩn bị tiếp nhận chuyển giao công nghệ, vận hành nhà máy. Công ty CP Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất cũng đang kiện toàn bộ máy, bố trí và bổ nhiệm nhân sự quản lý.

Theo kế hoạch, nhà máy sẽ sản xuất các dòng thép công nghệ cao gồm ray đường sắt tốc độ cao, ray đường sắt đô thị, ray cầu trục. Ngoài ra còn có các loại thép hình U, I, H, V và nhiều dòng thép đặc biệt khác.

Phối cảnh dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất.

Ray thép được sản xuất từ nguồn thép luyện từ quặng sắt ít tạp chất, có chiều dài lên tới 100m. Quá trình sản xuất sử dụng thiết bị laser để kiểm soát hình học thanh ray và công nghệ siêu âm nhằm phát hiện khuyết tật bên trong trước khi sản phẩm đưa ra thị trường.

Sản phẩm được định hướng đáp ứng các tiêu chuẩn EN 3674 (châu Âu), JIS E1101 (Nhật Bản), GB/T 2585 và TB/T 2344 (Trung Quốc), phục vụ yêu cầu kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông và công nghiệp nặng.

Dự kiến trong quý I/2027, Hòa Phát sẽ cho ra lò sản phẩm ray đường sắt cao tốc đầu tiên, hướng tới phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia và mở rộng nhóm sản phẩm thép có giá trị gia tăng cao.