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Con gái Chủ tịch PNJ bán 18 triệu cổ phiếu

Việt Linh

TPO - VN-Index đảo chiều tăng hơn 17 điểm trong phiên 22/9 nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC và VHM. Trái với diễn biến chỉ số, thanh khoản thị trường xuống mức rất thấp. Giao dịch tại PNJ và thông tin một lãnh đạo doanh nghiệp bị bán giải chấp cổ phiếu cũng thu hút sự chú ý.

Sau phiên đầu tiên ở nhóm thị trường mới nổi thứ cấp với mức giảm gần 16 điểm, chứng khoán Việt Nam bất ngờ hồi phục mạnh trong ngày 22/9. VN-Index có thời điểm tăng hơn 18 điểm trước khi thu hẹp nhẹ vào cuối phiên.

Chốt phiên, VN-Index tăng 17,64 điểm, lên 1.817 điểm. Đáng chú ý, đà tăng diễn ra trong điều kiện thanh khoản khá thấp, khi giá trị khớp lệnh trên HoSE chưa tới 3.000 tỷ đồng. Thanh khoản cả ngày cũng chỉ tiệm cận 13.000 tỷ đồng.

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Thanh khoản giảm mạnh trong phiên 22/9. Dữ liệu: Dstock

Động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC tăng mạnh, cùng với VHM và một số blue-chip khác giúp chỉ số nhanh chóng lấy lại mốc 1.800 điểm. MSN là cổ phiếu tăng nổi bật nhất trong rổ VN30 với 3,84%; VIC, VHM, SAB, MWG và VNM cũng đồng loạt đi lên.

Tuy nhiên, bức tranh thị trường không hoàn toàn đồng thuận. SSB giảm hết biên độ sau chuỗi phiên tăng mạnh trước đó. Một số cổ phiếu ngân hàng như VPB, ACB và GAS cũng giảm, trong khi nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ xuất hiện nhiều mã tăng khá nhưng thanh khoản không cao.

Một điểm đáng chú ý trong phiên là dòng vốn ngoại. Sau khi bán ròng trong phiên đầu tiên thị trường chính thức được nâng hạng, nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng trong ngày 22/9.

Trên HoSE, khối ngoại mua ròng khoảng 65 tỷ đồng. Dù giá trị không lớn, sự đảo chiều này đáng chú ý bởi trong phiên sáng, khối ngoại vẫn bán ròng khoảng 260 tỷ đồng.

Diễn biến này diễn ra ngay sau phiên giao dịch đầu tiên của Việt Nam trong nhóm thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell. Trong tuần trước, khối ngoại từng mua ròng hơn 2.600 tỷ đồng, tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn như FPT, HDB, SSB, MBB và VCB.

Trên thị trường, giao dịch của người nội bộ và người có liên quan tiếp tục thu hút sự chú ý. Bà Trần Phương Ngọc Hà - con gái Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung - đăng ký bán 18 triệu cổ phiếu PNJ, qua đó dự kiến giảm tỷ lệ sở hữu từ 3,59% xuống còn 0,08%.

Động thái này nằm trong kế hoạch thu xếp nguồn vốn để bà Cao Thị Ngọc Dung cho PNJ vay bổ sung vốn lưu động. Trước đó, người con gái khác là bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT PNJ, đã bán 7 triệu cổ phiếu trong ngày 11/9, giảm sở hữu xuống 2,15%.

Tổng cộng, hai con gái Chủ tịch PNJ từng đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu. Theo phương án PNJ công bố, khoản vay từ Chủ tịch HĐQT có hạn mức tối đa khoảng 1.080 tỷ đồng, nhằm bổ sung vốn lưu động cho doanh nghiệp.

Cũng trong ngày 22/9, Công ty Chứng khoán Capital thông báo dự kiến bán giải chấp 309.400 cổ phiếu KOS thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần KOSY, 296.200 cổ phiếu KOS của bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần KOSY.

Các giao dịch có thể được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, bắt đầu từ ngày 22/9 cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hoặc tỷ lệ ký quỹ được đưa về mức bảo đảm theo quy định.

Việt Linh
#PNJ #bán cổ phiếu #Chủ tịch #thị trường chứng khoán #giao dịch nội bộ #khối ngoại

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