Petrolimex bán sạch cổ phiếu quỹ

TPO - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa bán toàn bộ hơn 23 triệu cổ phiếu quỹ, thu về trên 844 tỷ đồng. Thương vụ giúp tập đoàn này đáp ứng yêu cầu về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng, đồng thời bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động dài hạn.

Petrolimex (PLX) vừa công bố kết quả bán toàn bộ hơn 23 triệu cổ phiếu quỹ. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE), từ ngày 26/8 -16/9. Giá bán bình quân đạt hơn 36.250 đồng/cổ phiếu, đưa tổng số tiền Petrolimex thu về lên hơn 844 tỷ đồng.

Sau giao dịch, Petrolimex không còn nắm giữ cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp tăng lên hơn 1,29 tỷ đơn vị.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I, giá trị ghi sổ của số cổ phiếu quỹ trên vào khoảng 233 tỷ đồng, tương ứng giá vốn bình quân khoảng 10.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, mức giá bán bình quân cao gấp hơn 3,6 lần giá vốn.

Petrolimex cho biết, thương vụ nhằm khắc phục tình trạng chưa đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng, đồng thời tăng cường năng lực tài chính và cân đối nguồn vốn dài hạn.

Trước đó, danh sách cổ đông chốt ngày 25/3 cho thấy Petrolimex có 43.266 cổ đông. Tuy nhiên, hơn 43.260 cổ đông không phải cổ đông lớn chỉ nắm giữ 9,419% số cổ phiếu có quyền biểu quyết, thấp hơn mức tối thiểu 10% theo quy định của Luật Chứng khoán.

Trên thị trường, cổ phiếu PLX đóng cửa phiên 16/9 ở mức 38.200 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 5% so với giá bán cổ phiếu quỹ bình quân. Thanh khoản cổ phiếu này cũng tăng mạnh, với hơn 11 triệu đơn vị được khớp lệnh trong mỗi phiên 15/9 và 16/9.

Sau khi bán hơn 23 triệu cổ phiếm, Petrolimex đáp ứng yêu cầu về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng.

Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn có vốn Nhà nước đang niêm yết chưa đáp ứng yêu cầu tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Tại Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS, danh sách chốt ngày 14/8 cho thấy doanh nghiệp có 24.743 cổ đông. Tuy nhiên, nhóm cổ đông không phải cổ đông lớn chỉ sở hữu khoảng 4,24% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Với cơ cấu này, PV GAS còn thiếu gần 5,8 điểm phần trăm để đạt yêu cầu.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) cũng chưa đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông. Bộ Tài chính đang nắm giữ 96,77% số cổ phiếu có quyền biểu quyết, trong khi hơn 21.400 cổ đông còn lại chỉ sở hữu 3,23%.

Tại Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex (Becamex IDC), vốn Nhà nước chiếm 95,44%. Tổng cộng 9.220 cổ đông không phải cổ đông lớn chỉ nắm giữ 4,56% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Becamex IDC đã xây dựng phương án, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước từ 95,44% xuống trên 65% trong giai đoạn 2026-2030. Một trong những phương án được tính đến là phát hành cổ phiếu ra công chúng để mở rộng cơ cấu cổ đông.

Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) có hơn 56.000 cổ đông nhỏ lẻ, nhưng nhóm này chỉ nắm giữ 7,87% vốn. Cổ đông lớn Petrovietnam sở hữu 92,13%, khiến doanh nghiệp chưa đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định.

Một số doanh nghiệp có vốn Nhà nước khác từng công bố chưa đáp ứng yêu cầu về cơ cấu cổ đông gồm Tổng công ty Khoáng sản - TKV và Công ty CP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D). Điểm chung của các doanh nghiệp này là phần lớn vốn tập trung tại Nhà nước, tập đoàn hoặc công ty mẹ, trong khi lượng cổ phiếu do các nhà đầu tư bên ngoài nắm giữ còn thấp.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa đang niêm yết và thực hiện phương án cơ cấu lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có thể tiếp tục duy trì tư cách công ty đại chúng trong thời gian chuyển tiếp.