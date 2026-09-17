Từ công thức gia truyền đến sản xuất quy mô lớn

Tại Việt Nam, phân khúc thực phẩm xông khói và chế biến sẵn đang thuộc về hai thế giới. Một bên là thế giới của những hương vị bản địa, công thức gia truyền với nguồn thịt cá và gia vị đặc trưng. Bên còn lại là thế giới của hệ thống bán lẻ hiện đại, khối nhà hàng - khách sạn và thị trường xuất khẩu – những nơi luôn đòi hỏi chất lượng phải đồng đều, ổn định, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và có hạn sử dụng rõ ràng.

Ngành chế biến thực phẩm tại quốc gia này đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ: theo số liệu từ Tổng cục Thống kê cho tháy, sản lượng thực phẩm chế biến trong quý I/2025 đã tăng 8,6%. Bài toán tiếp theo đặt ra cho các doanh nghiệp là làm thế nào để tăng công suất sản xuất mà không làm mất đi hương vị đặc trưng, và không biến mỗi mẻ hàng xuất xưởng thành một lần thử nghiệm đầy rủi ro.

Khói - chỉ là một trong các yếu tố

Chất lượng món hun khói không chỉ phụ thuộc vào loại gỗ sử dụng. Các yếu tố như nhiệt độ của sản phẩm, độ ẩm không khí, tốc độ lưu thông khí, độ dày khi xếp nguyên liệu và thời gian chế biến đều đóng vai trò quyết định. Nếu buồng nhiệt nóng không đều, thành phẩm sẽ bị lệch màu và hao hụt trọng lượng không đồng nhất. Và nếu quy trình vận hành không thể tái lập chính xác, kỹ sư phát triển sản phẩm sẽ rất khó để nhân rộng một công thức đã thử nghiệm thành công trước đó.

Hệ thống buồng nhiệt đa năng tích hợp toàn bộ các công đoạn sấy, hun khói, luộc chín và nướng theo một chu trình lập trình sẵn. Tùy thuộc vào từng loại cá, gia cầm, xúc xích hay thịt muối cao cấp mà thiết lập các công thức chế biến khác nhau; lúc này hệ thống điều khiển sẽ phối hợp nhịp nhàng giữa quá trình gia nhiệt, luồng khí, độ ẩm và sự vận hành của máy tạo khói. Giải pháp này giúp giữ trọn vẹn hương vị đặc trưng của sản phẩm, đồng thời tiêu chuẩn hóa hoàn toàn quy trình sản xuất.

Công ty Cổ phần "REICH" của Nga hiện đang cung cấp các giải pháp kỹ thuật này dưới thương hiệu REICH KRAFT. Sở hữu nhà máy khép kín hoàn chỉnh tại tỉnh Leningrad, đảm nhiệm từ khâu cắt laser, uốn thép không gỉ cho đến lắp ráp thân vỏ, hệ thống tự động hóa và tủ điện; đồng thời mỗi buồng nhiệt đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi bàn giao cho khách hàng. Danh mục sản phẩm của hãng rất đa dạng, bao gồm từ các thiết bị nhỏ gọn cho đến các dây chuyền công nghiệp quy mô lớn, buồng làm lạnh nhanh, buồng nướng, sấy và buồng ủ chín sinh học.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa dăm gỗ, luồng khí và công nghệ tự động

Một trong những phát minh độc quyền của doanh nghiệp là máy tạo khói REICH KRAFT G 707H đã được cấp bằng sáng chế. Thiết bị này tạo khói bằng bằng cơ chế đốt âm ỉ dăm gỗ; trong đó, cơ chế liên tục tiếp nhiên liệu sẽ giúp duy trì quá trình cháy âm ỉ, còn luồng khói mới sinh ra sẽ được dẫn đi xuyên qua lớp dăm gỗ chưa cháy phía trên. Thiết kế này giúp giải phóng tối đa các thành phần tạo hương thơm, đồng thời phân phối khói đều khắp vào bên trong buồng nhiệt.

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, thiết bị này không chỉ là một chiếc máy độc lập, mà là một phần trong dây chuyền công nghệ. Buồng hun khói phải được thiết kế tối ưu để phù hợp với từng loại nguyên liệu, điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm đặc trưng bên trong nhà xưởng, chế độ vệ sinh, nguồn cấp năng lượng cũng như hương vị mong muốn của sản phẩm. Ví dụ, đối với cá, công đoạn sấy nhẹ nhàng là yếu tố cốt lõi; đối với gia cầm, yêu cầu cốt lõi là quá trình xử lý nhiệt phải đồng đều; còn đối với các loại xúc xích, đó lại là sự kết hợp hoàn hảo giữa màu sắc, hương thơm và tỷ lệ hao hụt trọng lượng định sẵn.

Thương hiệu quốc gia "Made in Russia" – Cầu nối đối thoại mở rộng xuất khẩu

Các thiết bị của REICH KRAFT được ưa ra thị trường nước ngoài dưới thương hiệu quốc gia "Made in Russia" (Sản xuất tại Nga). Đây là chương trình do Trung tâm Xuất khẩu Nga triển khai, nhằm hỗ trợ các khách hàng quốc tế dễ dàng tìm được những nhà sản xuất uy tín của Nga – những đơn vị luôn công khai rõ ràng nguồn gốc sản phẩm và chứng minh được chất lượng đúng như cam kết.

Đối với các doanh nghiệp chế biến Việt Nam, thương hiệu quốc gia này giúp họ tin tưởng và hiểu rõ hơn về nhà cung cấp mới. Nó cho thấy rằng thiết bị được sản xuất từ một nhà máy khép kín hoàn chỉnh và nằm trong hệ thống xúc tiến xuất khẩu của chính phủ Nga. Sau khi có được sự tin tưởng ban đầu này, các đối tác có thể dễ dàng đánh giá những yếu tố cốt lõi hơn, như: máy có đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và vệ sinh của Việt Nam không, hiệu quả kinh tế khi vận hành, quy trình đào tạo thợ đứng máy như nào, cũng như nguồn linh kiện thay thế và dịch vụ bảo dưỡng đi kèm.

Công nghệ inh ra không phải để làm mất đi hương vị truyền thống. Nhiệm vụ của nó là giúp nhà sản xuất kiểm soát tốt quy trình, để công thức gia truyền dù làm ở mẻ đầu tiên hay mẻ thứ một trăm thì chất lượng vẫn ngon như nhau. Đối với ngành chế biến thực phẩm đang trên đà phát triển của Việt Nam, việc chuyển đổi từ cách làm thủ công may rủi sang một quy trình chuẩn hóa chính là chìa khóa để bước vào các siêu thị bán lẻ hiện đại và vươn ra thị trường quốc tế.