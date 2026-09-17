C.P. Việt Nam và Bệnh viện Bạch Mai hợp tác dài hạn vì người bệnh và cộng đồng

Từ chăm sóc sức khỏe, hiến máu tình nguyện đến hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, C.P. Việt Nam và Bệnh viện Bạch Mai mở rộng hợp tác trong nhiều hoạt động y tế - xã hội, hướng tới những chương trình dài hạn dành cho người bệnh và cộng đồng.

Ngày 15-9, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam và Bệnh viện Bạch Mai ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, mở rộng phối hợp trên nhiều lĩnh vực y tế - xã hội, tập trung vào chăm sóc sức khỏe người lao động, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, công tác xã hội và hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác diễn ra dưới sự chứng kiến của ông Soopakij Chearavanont, Chủ tịch Tập đoàn C.P. nhân chuyến công tác tại Việt Nam của Ban Lãnh đạo Tập đoàn C.P. từ ngày 14-16/9.

C.P. Việt Nam và Bệnh viện Bạch Mai ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của ông Soopakij Chearavanont, Chủ tịch Tập đoàn C.P. và bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: C.P. Việt Nam

Mở rộng hợp tác vì người bệnh và cộng đồng

Biên bản ghi nhớ thiết lập khuôn khổ hợp tác lâu dài giữa C.P. Việt Nam và Bệnh viện Bạch Mai trong nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực dành cho người lao động, người bệnh và cộng đồng.

Cụ thể, trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hai bên dự kiến phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa, tầm soát, tư vấn, tiêm chủng và các chương trình chăm sóc sức khỏe phù hợp cho cán bộ, người lao động và các đối tượng do C.P. Việt Nam đăng ký, giới thiệu.

Đối với các hoạt động hướng tới cộng đồng, hai bên sẽ phối hợp thúc đẩy hiến máu tình nguyện; truyền thông, nâng cao nhận thức và vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người trên nguyên tắc tự nguyện và tuân thủ quy định của pháp luật. C.P. Việt Nam và Bệnh viện Bạch Mai cũng sẽ phối hợp triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng như khám, tư vấn, sàng lọc, giáo dục sức khỏe; các chương trình về dinh dưỡng, phòng bệnh không lây nhiễm, sức khỏe tinh thần. Hợp tác còn hướng đến các chương trình nhân đạo, cứu trợ, ứng phó thiên tai, dịch bệnh và hỗ trợ y tế tại vùng khó khăn.

Ông Soopakij Chearavanont, Chủ tịch Tập đoàn C.P. (ngoài cùng bên phải), bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (thứ 2 từ bên phải) cùng đoàn tham quan Điểm hiến máu do C.P. Việt Nam hỗ trợ Bệnh viện Bạch Mai cải tạo, nâng cấp. Ảnh: C.P. Việt Nam

Hợp tác cũng tập trung vào công tác xã hội và hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Tùy từng chương trình cụ thể, C.P. Việt Nam có thể đồng hành hỗ trợ suất ăn, nhu yếu phẩm, chi phí thiết yếu và các hình thức trợ giúp phù hợp; tham gia các chương trình thiện nguyện, an sinh xã hội của Bệnh viện, cũng như các sáng kiến nhằm cải thiện điều kiện chăm sóc, sinh hoạt và hỗ trợ tinh thần cho người bệnh, người nhà người bệnh.

PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ, Bệnh viện rất trân trọng những đóng góp thiết thực của C.P. Việt Nam trong các hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là thúc đẩy công tác vận động hiến máu nhân đạo.

Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, việc ký kết Biên bản ghi nhớ với thông điệp “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai đơn vị, chuyển từ những hoạt động phối hợp riêng lẻ sang khuôn khổ hợp tác lâu dài, có mục tiêu và cơ chế triển khai cụ thể.

“Tôi mong rằng một năm sau kể từ hôm nay, chúng ta có thể đo lường thành công của sự hợp tác qua những giá trị đã tạo ra, chúng ta đã hỗ trợ được bao nhiêu bệnh nhân, bao nhiêu công trình nghiên cứu đã thực hiện được.

Tôi tin tưởng rằng, sự hợp tác giữa hai đơn vị sẽ tạo ra nhiều chương trình có ý nghĩa, đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân” - PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ tại Lễ ký kết.

Ông Soopakij Chearavanont, Chủ tịch Tập đoàn C.P. thăm và tặng quà Trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú tại Trung tâm Nhi khoa của Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: C.P. Việt Nam

Tại Bệnh viện Bạch Mai, ông Soopakij Chearavanont, Chủ tịch Tập đoàn C.P. cùng Ban Lãnh đạo Tập đoàn và C.P. Việt Nam đã đến thăm Điểm hiến máu cố định, tìm hiểu hoạt động tiếp nhận, chăm sóc người hiến máu và giao lưu với người tham gia hiến máu. Đây là Điểm hiến máu được C.P. Việt Nam hỗ trợ Bệnh viện Bạch Mai cải tạo, nâng cấp và đã đi vào vận hành từ ngày 11/8/2026.

Dịp này, đoàn cũng đến thăm và tặng quà Trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú tại Trung tâm Nhi khoa của Bệnh viện Bạch Mai.

Kiên định triết lý “Ba lợi ích hướng đến sự bền vững”

Ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam cho biết, trong suốt hành trình 33 năm hoạt động tại Việt Nam, C.P. luôn kiên định với triết lý “Ba lợi ích hướng đến sự bền vững”, trong đó, đặt lợi ích của người dân và cộng đồng lên hàng đầu. Đây là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Tập đoàn C.P. nói chung, C.P. Việt Nam nói riêng.

Ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: C.P. Việt Nam

“Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa C.P. Việt Nam và Bệnh viện Bạch Mai khẳng định một cam kết lâu dài đối với sức khỏe cộng đồng, với trách nhiệm xã hội và các giá trị nhân văn mà cả hai đơn vị đều theo đuổi”, ông Pawalit Ua-amornwanit chia sẻ.

Biên bản ghi nhớ hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai tiếp nối những nỗ lực dài hạn của C.P. Việt Nam nhằm thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội, hướng tới những giá trị bền vững cho người dân và cộng đồng. Trong lĩnh vực y tế - sức khỏe, trong nhiều năm qua, công ty đã đồng hành với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trong “Hành trình Đỏ”, tổ chức hiến máu tình nguyện, góp phần tiếp nhận hơn 1 triệu đơn vị máu.

C.P. Việt Nam cũng đồng hành với “Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” từ năm 2015. Các tình nguyện viên C.P. Việt Nam hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ tại các điểm khám, góp phần chăm sóc sức khỏe cho cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Tập đoàn C.P. thăm Nhà máy C.P. Hải Dương

Cũng nhân chuyến công tác tại Việt Nam, ông Soopakij Chearavanont, Chủ tịch Tập đoàn C.P. cùng Ban Lãnh đạo Tập đoàn cũng đến thăm Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi C.P. Hải Dương. Tại đây, ông đánh giá cao những kết quả C.P. Việt Nam đạt được, đồng thời gửi lời cảm ơn tới đội ngũ cán bộ, công nhân viên đã đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Chủ tịch Tập đoàn C.P. đặc biệt dành sự quan tâm tới thế hệ trẻ, mong muốn C.P. Việt Nam tạo thêm cơ hội để đội ngũ này được thử sức, phát huy năng lực và từng bước đảm nhận nhiều trọng trách hơn.

Chủ tịch Soopakij Chearavanont cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn C.P. và C.P. Việt Nam thăm, làm việc tại Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi C.P. Hải Dương. Ảnh: C.P. Việt Nam

Từ mạng lưới đầu tư, kinh doanh và phân phối của C.P. tại nhiều quốc gia, ông Soopakij cho rằng C.P. Việt Nam có thêm điều kiện kết nối nguồn lực, nhận được sự hỗ trợ từ Tập đoàn và tìm kiếm những cơ hội mới cho hoạt động xuất khẩu.