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Kinh tế

Từ chuyển đổi nhiên liệu đến chuyển đổi tư duy phát triển

P.V

Dự án chuyển đổi Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I sử dụng khí Lô B đang được triển khai, mở ra hướng khai thác hiệu quả nguồn khí trong nước, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành nhà máy điện, bảo đảm cung ứng điện ổn định cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và thúc đẩy phát triển chuỗi khí – điện Lô B – Ô Môn.

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Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I tổng công suất 660 MW- Công ty Nhiệt điện Cần Thơ.

Là đơn vị sản xuất điện tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ đang từng bước thích ứng với những yêu cầu mới của ngành Điện. Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I có tổng công suất 660 MW, gồm hai tổ máy đưa vào vận hành thương mại từ năm 2009 và năm 2015. Trong quá trình hoạt động, nhà máy đã góp phần cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia và đáp ứng nhu cầu phụ tải khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án chuyển đổi Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I sang sử dụng khí Lô B là một bước quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu, tối ưu hoạt động sản xuất điện và giảm tác động đến môi trường. Hợp đồng EPC được ký kết vào tháng 9/2025, dự án khởi công vào tháng 3/2026, đưa quá trình chuyển đổi từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai thực tế tại công trường. Dự án dự kiến đồng bộ, chạy thử khí vào cuối năm 2027. Tuy nhiên, theo yêu cầu điều độ, EVN có thể duy trì Ô Môn I đến hết mùa khô năm 2027, qua đó thời điểm chạy khí có thể lùi sang đầu năm 2028 để đồng bộ với Ô Môn IV.

Việc sử dụng khí Lô B được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của nhà máy, đồng thời giảm phát thải so với việc sử dụng các loại nhiên liệu có mức phát thải cao hơn. Dự án cũng là một hợp phần trong Chuỗi dự án Khí – Điện Lô B – Ô Môn, có vai trò quan trọng trong việc đưa nguồn khí trong nước vào phục vụ sản xuất điện, góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng cho khu vực Tây Nam Bộ.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc vào ngày 12/9/2026 tại TP. Cần Thơ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh bảo đảm an ninh năng lượng là yêu cầu quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, nhất là đối với Đồng bằng sông Cửu Long - khu vực còn nhiều dư địa phát triển công nghiệp, các khu công nghiệp và trung tâm năng lượng, qua đó tạo động lực để vùng trở thành một cực tăng trưởng của cả nước.

Bên cạnh chuyển đổi nhiên liệu, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ đang triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và sản xuất, trong đó có chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý, ứng dụng công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Đây là những yếu tố cần thiết để nâng cao năng lực vận hành, đáp ứng yêu cầu về an toàn, độ tin cậy và hiệu quả, qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu điện và bảo đảm an ninh năng lượng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

P.V
#Nhiệt điện #Ô Môn #Khí Lô B #Điện năng #Chuyển đổi năng lượng #Tư duy phát triển

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