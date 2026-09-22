Những khoảnh khắc "Special" bắt đầu từ một bàn tiệc sẻ chia

Không phải mọi dịp ăn mừng đều cần một lý do to lớn. Đôi khi, một bữa tối cùng những người thân quen, những câu chuyện được sẻ chia quanh bàn ăn hay một lời chúc được trao nhau đúng lúc cũng đủ để biến một buổi gặp gỡ trở nên đáng nhớ.

Trong bối cảnh trải nghiệm ẩm thực ngày càng được tìm kiếm như một cách để kết nối và tận hưởng những khoảnh khắc bên nhau, bữa ăn không còn chỉ xoay quanh món ngon mà còn là những cảm xúc và ký ức được tạo nên quanh bàn tiệc. Chính từ tinh thần ấy, chương trình "Trải Nghiệm Độc Bản, Thưởng Vị Extra Special" mang đến một hành trình trọn vẹn nơi ẩm thực kết hợp hài hòa cùng những nghi thức được cá nhân hóa và những cuộc trò chuyện rôm rả, biến mỗi khoảnh khắc dùng bữa thành một dịp để cùng nhau ăn mừng.

"Trải Nghiệm Độc Bản, Thưởng Vị Extra Special" mang đến một hành trình ẩm thực thú vị tới các thực khách tham dự (Ảnh: Bia Saigon)

Khi những điều quen thuộc trở nên đặc biệt đáng nhớ

Tại sự kiện do Bia Saigon Special kết hợp cùng các nhà hàng thuộc danh sách MICHELIN Guide ở TP.HCM và Hà Nội, hành trình trải nghiệm của thực khách bắt đầu từ trước khi họ ngồi vào bàn tiệc. Sau chuyến dạo phố trên chiếc xe Jeep mui trần phóng khoáng, họ bước vào không gian của bữa tối. Tại đây, mỗi vị khách được chào đón bằng một ly Bia Saigon Special được cá nhân hóa, cùng nghi thức rót bia riêng và thực đơn được chăm chút kỹ lưỡng.

Đầu bếp tiếp thêm chiều sâu cho từng món khi chia sẻ ý tưởng phía sau món ăn và cách kết đôi cùng Bia Saigon Special. Bếp trưởng Thạnh Nguyễn (BỜM Kitchen & Wine Bar) cho biết: “Khi xây dựng thực đơn, tôi bắt đầu từ những món ăn quen thuộc, đặc biệt là món ăn đường phố Việt Nam – những món người ta thường tìm đến khi tụ họp bạn bè bên ly bia. Từ đó, tôi áp dụng kỹ thuật phương Tây và yếu tố fusion để món ăn mang diện mạo mới, tạo nên trải nghiệm khác biệt khi thưởng thức cùng Bia Saigon Special.”

Sự kết hợp được tính toán kỹ lưỡng ấy cùng vị êm mượt, dễ kết hợp của Bia Saigon Special đã giúp các thực khách khám phá thêm lớp hương vị mới từ các món ăn quen thuộc. Chị Hoàng Thị Như Nguyệt (34 tuổi, TP.HCM) nhận xét: “Ban đầu tôi nghĩ các món ăn sẽ khá quen thuộc, nhưng khi đến nơi, tôi bất ngờ trước sự đa dạng, với những món mang hương vị từ Bắc vào Nam. Có Bia Saigon Special đi cùng khiến mọi thứ thật trọn vẹn: món Việt cùng bia Việt.”

Với nhiều thực khách khác, điều đáng nhớ không chỉ nằm ở món ăn mà còn ở cách những chi tiết quen thuộc được làm mới để tạo nên cảm giác đặc biệt cho cả buổi tối.

Bia Saigon Special hòa quyện cùng thực đơn mang dấu ấn của cả ba miền tại sự kiện (Ảnh: Bia Saigon)

Điều làm nên khoảnh khắc đáng nhớ chính là những người cùng sẻ chia

Sau cùng, điều đọng lại không chỉ là những món ăn hay cách kết hợp hương vị, mà còn là những cuộc trò chuyện và những khoảnh khắc được chia sẻ khi mọi người cùng quây quần, khám phá từng món ăn, rót cho nhau từng ly bia và hô vang lời chúc tốt đẹp khi nâng ly. Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh (29 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Tôi thấy Bia Saigon Special rất hợp với các món ăn và khiến hương vị trở nên đậm đà hơn. Điều khiến trải nghiệm thêm đặc biệt là có một không gian tuyệt vời để mọi người mở lòng, chia sẻ và kết nối với nhau.”

Chị Như Quỳnh cùng bạn có mặt tại hành trình trải nghiệm ẩm thực cùng Bia Saigon Special (Ảnh: Bia Saigon)

Khi những món ăn được kể bằng câu chuyện của đầu bếp, những ly bia được chuẩn bị đầy dụng ý và những người xa lạ dần trở nên gần gũi hơn qua các cuộc trò chuyện, một bữa tối đơn thuần có thể trở thành một dịp để cùng nhau ăn mừng. Đó cũng là tinh thần mà Bia Saigon Special mong muốn mang đến thông qua hành trình "Trải Nghiệm Độc Bản, Thưởng Vị Extra Special": nâng tầm trải nghiệm dùng bữa thành một dịp để mọi người cùng ăn mừng, gắn kết và tạo nên những ký ức đẹp bên nhau.

Bởi đôi khi, điều làm nên một khoảnh khắc "Special" không nằm ở sự xa hoa hay những cột mốc lớn, mà đơn giản là được ngồi cùng những người mình trân quý, nâng ly và sẻ chia những câu chuyện quanh bàn tiệc.

*Người dưới 18 tuổi không được sử dụng rượu, bia.