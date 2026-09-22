Lãi suất qua đêm tăng vọt, Ngân hàng Nhà nước có giải pháp gì?

TPO - Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng tăng vọt lên 7%/năm, cao hơn 2,5 điểm phần trăm so với phiên cuối tuần trước. Trong bối cảnh này, Ngân hàng Nhà nước liên tục sử dụng các công cụ điều tiết, trong đó có bơm vốn qua kênh cầm cố và hoán đổi ngoại tệ để hỗ trợ thanh khoản hệ thống.

Theo số liệu của Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng, lãi suất bình quân liên ngân hàng bằng VND ngày 21/9 tăng 0,5-2,5 điểm phần trăm ở các kỳ hạn qua đêm và 1 tháng so với phiên cuối tuần trước. Trong khi đó, lãi suất tại kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần đi ngang.

Đáng chú ý, lãi suất qua đêm - kỳ hạn chiếm phần lớn khối lượng giao dịch trên thị trường liên ngân hàng tăng mạnh 2,5 điểm phần trăm, lên 7%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 1 tuần giữ ở mức 4,8%/năm, kỳ hạn 2 tuần ở mức 6%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng 0,5 điểm phần trăm lên 6,5%/năm.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh thanh khoản trên thị trường tiền tệ có dấu hiệu chịu áp lực, khi lãi suất liên ngân hàng đã tăng đáng kể trong tuần trước.

Trong phiên 22/9, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều tiết thanh khoản qua kênh cầm cố. Cụ thể, nhà điều hành chào thầu 3.775 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày và 2.131 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày. Toàn bộ 5. tỷ đồng được các tổ chức tín dụng hấp thụ, với lãi suất 4,5%/năm.

Ngân hàng Nhà nước can thiệp trên thị trường mở. Ảnh: N.M.

Ở chiều ngược lại, có 6.557 tỷ đồng đến kỳ đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu trong phiên này.

Như vậy, tính chung trong phiên 22/9, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 650 tỷ đồng khỏi hệ thống. Khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố sau phiên này ở mức 199.752 tỷ đồng.

Bên cạnh kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước ngày 21/9 còn mở thêm một kênh cung ứng thanh khoản thông qua giao dịch hoán đổi ngoại tệ.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước thực hiện hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 7 ngày với các ngân hàng thương mại, quy mô tối đa 2 tỷ USD. Cơ chế này cho phép Ngân hàng Nhà nước mua USD giao ngay từ các ngân hàng và thanh toán bằng tiền đồng, qua đó bổ sung VND cho hệ thống trong ngắn hạn.

Sau 7 ngày, giao dịch được đảo chiều khi Ngân hàng Nhà nước bán USD và thu tiền đồng về.

Việc triển khai đồng thời các công cụ điều tiết cho thấy nhà điều hành đang theo dõi sát diễn biến thanh khoản trên thị trường tiền tệ, trong bối cảnh lãi suất qua đêm tăng mạnh.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động thị trường liên ngân hàng trong tuần từ ngày 14-18/9, doanh số giao dịch bằng Việt Nam đồng đạt gần 4,8 triệu tỷ đồng, bình quân 961.691 tỷ đồng/ngày, tăng 17.381 tỷ đồng/ngày so với tuần trước.

Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra Việt Nam đồng đạt khoảng 971.048 tỷ đồng, bình quân 194.210 tỷ đồng/ngày, tăng 24.353 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Đáng chú ý, giao dịch VNĐ trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục tập trung áp đảo ở kỳ hạn qua đêm, chiếm khoảng 96% tổng doanh số. Kỳ hạn 1 tuần chỉ chiếm khoảng 1%.

Đối với giao dịch USD, kỳ hạn qua đêm cũng chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 92% tổng doanh số, trong khi kỳ hạn 1 tuần chiếm 3%. Lãi suất bình quân VND trong tuần 14-18/9 cũng tăng so với tuần trước ở hầu hết các kỳ hạn.