Bộ Xây dựng nói gì về đề xuất với tuyến metro Thủ Thiêm-Long Thành?

Đề xuất giảm mạnh kinh phí và thời gian thi công

Bộ Xây dựng cho biết: Bộ Xây dựng nhận được công văn số 75/CV-HB ngày 19/8/2026 của Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình (Công ty Hòa Bình) về việc xây dựng tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm-Long Thành tại TPHCM. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành, UBND thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh được giao tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Do đó, về nội dung đề xuất của Công ty Hòa Bình đối với dự án, đề nghị Công ty Hòa Bình làm việc với UBND TP HCM và Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh để đề xuất giải pháp kỹ thuật cho dự án.

Trước đó, Công ty Hòa Bình đã có văn bản gửi cơ quan chức năng báo cáo về đề xuất phương án mới đối với việc xây dựng tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm-Long Thành tại TPHCM. Theo kế hoạch, tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm-Long Thành có chiều dài toàn tuyến 47km (trong đó có 11km đi ngầm), 18 nhà ga (có 2 nhà ga đi ngầm). Dự án có mức đầu tư dự kiến 134.000 tỷ đồng thực hiện trong thời gian từ 2026 đến hết năm 2030.

Công trình đường cao tốc theo công nghệ mới do Công ty Hòa Bình xây dựng tại cảng phi thuế quan Xuân Cầu-Lạch Huyện

Báo cáo của Công ty Hòa Bình cho biết, nếu theo phương án kỹ thuật của doanh nghiệp này đưa ra thì giảm rất nhiều so với phương án nêu trên. Theo tính toán của Công ty Hòa Bình, dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm-Long Thành nếu được làm theo phương pháp dùng cọc ly tâm và tấm panel bản rỗng, vừa làm đường trên cao, vừa đào mở thì tổng kinh phí như sau:

Chi phí xây dựng 36 km đường sắt trên cao: 36.000m x 11,5m x 22 triệu đồng/m2 = 9.108 tỷ đồng (đơn giá theo suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định 409 ngày 11/4/2025). Chi phí xây dựng 11 km đường sắt đi ngầm theo phương pháp đào mở: 11.000 m x 11,5 m x65 triệu đồng/m2 = 8.222,5 tỷ đồng. Chi phí xây dựng 2 nhà ga ngầm (diện tích xây dựng 2 nhà ga 5.000 m2) 325 tỷ đồng. Chi phí xây dựng 16 nhà ga nổi (diện tích xây dựng mỗi nhà ga 2.000 m2) 16 nhà ga x 2.000 m2/ga x 30 triệu đồng/m2 = 960 tỷ đồng. Chi phí Depot trên cao (Diện tích xây dựng 25.000 m2) 25.000 m2 x 22 triệu đồng/m2 = 550 tỷ đồng. Chi phí mua tàu: Toa tàu sẽ mua của hãng Alstom (Pháp) là hãng chuyên sản xuất toa tàu hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Phương án kỹ thuật mới xây dựng metro trên tuyến Hòa Lạc của Công ty Hòa Bình đề xuất

Giá 1 toa tàu của hãng Alstom sản xuất tại Pháp là : 2.100.000 USD ; giá 1 toa tàu sản xuất tại Ấn độ là 1.800.000 USD. Nếu mua 100 toa tàu Alstom sản xuất tại Pháp thì tổng chi phí là 100 toa tàu x 2.100.000 USD = 210.000.000 USD. Chi phí mua đường ray và tà vẹt cho toàn tuyến khoảng 75.000.000 USD.

Chi phí thông tin liên lạc và hệ thống điều khiển khoảng 150.000.000 USD. Chi phí hệ thống cấp điện khoảng 150.000.000 USD. Chi phí cửa Kera (OSO) khoảng 30.000.000 USD

Tổng kinh phí của dự án 35.805,5 tỷ đồng; Chi phí dự phòng 5%: 1.790,27 tỷ đồng; Tổng mức đầu tư: 37.595,77 tỷ đồng

Đáng chú ý, theo Công ty Hòa Bình, thời gian thi công được rút ngắn đáng kể, chỉ từ 12 đến 15 tháng! Công ty Hòa Bình sẽ chuyển giao và hướng dẫn đào tạo đội ngũ kỹ thuật của đơn vị thi công dự án theo phát minh của Công ty Hòa Bình.

Được biết, Công ty Hòa Bình đã gửi văn bản cho lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM đề xuất buổi làm việc để Công ty cùng các chuyên gia báo cáo phương án cụ thể.

Đam mê nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới

Nhiều năm qua, ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình đã dành hàng trăm tỷ đồng nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ mới đối với đường cao tốc và metro. Cách đây chưa lâu, Tập đoàn Hòa Bình đã tổ chức khánh thành dự án thí điểm giải pháp ngầm hóa và tích hợp trung tâm thương mại, nhà ở xã hội cho tuyến metro số 5 Hà Nội (Văn Cao-Ngọc Khánh-Láng-Hòa Lạc)

Đại diện Tập đoàn Hòa Bình cho biết, giải pháp này có mục tiêu tối ưu không gian, đột phá công nghệ và vận hành thông minh. “Trường hợp nếu đi ngầm: Chi phí thiết bị khổng lồ, phụ thuộc công nghệ lõi nước ngoài, tiến độ kéo dài”, ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình cho hay.

Ông Nguyễn Hữu Đường cùng các chuyên gia tại lễ khánh thành công trình thử nghiệm tàu điện dát vàng tại 321 Vĩnh Hưng, Hà Nội

Giải pháp của Tập đoàn Hòa Bình là hầm ngầm nông đúc sẵn lắp ghép. Phương pháp này có mức đầu tư 55 nghìn tỷ đồng với toàn bộ hệ thống thiết bị của Pháp, do các công ty Việt Nam thi công và kiểm soát. Thi công nhanh hơn 30-50% so với khiên đào TBM, tái tạo 60 ha đất mặt, tạo hành lang sinh thái dọc Đại lộ Thăng Long và quỹ 7 triệu m2 nhà xã hội tại các ga. Thực thi thí điểm: cơ chế đặc thù doanh nghiệp tự bỏ 100% vốn thí điểm 1 km hầm và ga mẫu.

Theo đại diện Tập đoàn Hòa Bình, phương án của doanh nghiệp này tiết kiệm khá lớn so với phương án của nhà thầu Trung Quốc đang đề xuất có tổng mức đầu tư là 167.000 tỷ VND, thời gian thi công 77 tháng. Toàn bộ hệ thống kiểm soát và thiết bị của Trung Quốc.

Trước đó, Tập đoàn Hòa Bình vừa khánh thành đoạn cao tốc thử nghiệm bằng công nghệ mới hiện đại tại Khu phi thuế quan Xuân Cầu (Lạch Huyện, TP Hải Phòng). Kết quả thử tải và kiểm tra kỹ thuật cho thấy tuyến đường đạt tất cả các yêu cầu khắt khe về kỹ thuật...