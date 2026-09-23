Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Agribank – PVEP ký kết Hợp đồng tín dụng, đồng hành triển khai dự án năng lượng trọng điểm quốc gia

P.V

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) vừa tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án Lô B&48/95 và Lô 52/97 vào ngày 22/9 tại Hà Nội.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp Nhà nước đồng thời thể hiện vai trò của nguồn vốn tín dụng ngân hàng trong triển khai các dự án năng lượng trọng điểm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tham dự Lễ ký kết, về phía Agribank có ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Phạm Toàn Vượng - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc; ông Lê Xuân Trung - Thành viên Hội đồng thành viên; các Phó Tổng Giám đốc cùng lãnh đạo các ban, đơn vị tại Trụ sở chính, Agribank Chi nhánh Hà Nội I và Agribank Chi nhánh Thăng Long.

Về phía PVEP có ông Nguyễn Thiện Bảo - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc; ông Đinh Văn Đức - Thành viên Hội đồng thành viên; ông Hoàng Xuân Dương - Phó Tổng Giám đốc cùng các thành viên Ban lãnh đạo và lãnh đạo các ban chuyên môn của Tổng công ty.

1-2177.jpg
Toàn cảnh Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án Lô B&48/95 và Lô 52/97

Dòng vốn đồng hành cùng dự án năng lượng trọng điểm

Dự án phát triển mỏ khí Lô B&48/95 và Lô 52/97 là dự án trọng điểm quốc gia, có vai trò quan trọng trong việc bổ sung nguồn cung khí, phục vụ các nhà máy điện, qua đó góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Hợp đồng dầu khí được ký kết lần đầu năm 1996 với sự tham gia của PVEP và các đối tác trong tổ hợp nhà thầu. Hiện dự án do Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (Phú Quốc POC) trực tiếp điều hành.

Trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế ngày càng được đặt ra mạnh mẽ, việc huy động, bố trí nguồn lực tài chính cho các dự án năng lượng quy mô lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hợp đồng tín dụng giữa Agribank và PVEP không chỉ bổ sung nguồn lực cho quá trình triển khai dự án mà còn thể hiện sự phối hợp giữa hai doanh nghiệp trong thực hiện những nhiệm vụ gắn với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Bảo - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc PVEP nhấn mạnh, Dự án Lô B&48/95 và Lô 52/97 có quy mô lớn, đòi hỏi nguồn lực đầu tư dài hạn cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên tham gia. Việc Agribank cung cấp nguồn vốn tín dụng là một trong những điều kiện quan trọng để PVEP chủ động hơn về nguồn lực tài chính, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Tổng Giám đốc PVEP đánh giá cao sự tin tưởng và đồng hành của Agribank đối với Tổng công ty cũng như Dự án Lô B&48/95, Lô 52/97; đồng thời kỳ vọng việc ký kết Hợp đồng tín dụng sẽ tiếp tục tạo nền tảng để hai bên mở rộng quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Ưu tiên nguồn lực cho các dự án tạo động lực phát triển

Từ góc độ đơn vị tài trợ vốn, Agribank đánh giá cao năng lực, uy tín và kinh nghiệm của PVEP trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí. Việc tham gia tài trợ Dự án Lô B&48/95 và Lô 52/97 phù hợp với định hướng của Agribank trong ưu tiên nguồn lực tín dụng cho các ngành, lĩnh vực và dự án có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế, trong đó có lĩnh vực năng lượng.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank khẳng định, Agribank sẵn sàng đồng hành, cung ứng các giải pháp tài chính - ngân hàng phù hợp, phối hợp chặt chẽ với PVEP trong quá trình triển khai dự án, góp phần bảo đảm nguồn vốn được sử dụng an toàn, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu tiến độ. Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank đồng thời bày tỏ kỳ vọng, từ dấu mốc ký kết Hợp đồng tín dụng lần này, quan hệ hợp tác giữa Agribank và PVEP sẽ tiếp tục được mở rộng trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi bên, hướng tới hiệu quả, bền vững và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

2-8995.jpg
Đại diện Agribank và PVEP thực hiện nghi thức ký kết Hợp đồng tín dụng

Tại buổi lễ, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai đơn vị, đại diện Agribank và PVEP đã thực hiện nghi thức ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án Lô B&48/95 và Lô 52/97. Hợp đồng là cơ sở để triển khai nguồn vốn phục vụ dự án, đồng thời đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Agribank và PVEP.

Việc ký kết Hợp đồng tín dụng giữa Agribank và PVEP tiếp tục khẳng định trách nhiệm của hai doanh nghiệp Nhà nước trong huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; qua đó góp phần củng cố nền tảng năng lượng, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế và tạo thêm động lực cho tăng trưởng bền vững của đất nước.

3.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký kết

Trong những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm đầu tư cho “Tam nông”, Agribank không ngừng mở rộng cung ứng vốn và dịch vụ ngân hàng đối với các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế; chủ động tham gia tài trợ các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh, phát triển hạ tầng và năng lượng. Với năng lực tài chính, mạng lưới rộng khắp và hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ ngày càng hiện đại, Agribank tiếp tục phát huy vai trò ngân hàng thương mại Nhà nước trong dẫn vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

P.V
#Agribank #PVEP #năng lượng #dự án khí #hợp đồng tín dụng #kinh tế xã hội

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe